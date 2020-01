Zu "Am Limit" vom 28./29. Dezember und "Mal langsam" sowie "Tempolimit macht Spaß", beide vom 27. Dezember:

Kalkül der Autoindustrie

Die für eine Geschwindigkeitsbegrenzung angeführten Argumente sind meist "ein geringerer CO2-Ausstoß" und "weniger Unfälle". Um diese Themen wird erbittert gestritten, vor allem darum, welche Größenordnungen die entsprechenden Reduktionen haben werden. Zwei wesentliche Argumente für eine Geschwindigkeitsbegrenzung werden jedoch gar nicht in die Diskussion eingebracht: Wenn alle Autos höchstens 130 km/h schnell fahren dürften, fiele es den Batterie-Fahrzeugführern leichter, aus Reichweitengründen auf schnelles Fahren verzichten zu müssen. Damit gäbe es einen Grund weniger, Elektroautos abzulehnen.

Noch schwerer könnte allerdings das Argument wiegen, dass in einem Land ohne Geschwindigkeitsbegrenzung die Einführung autonom fahrender Fahrzeuge schwieriger ist. Ein heute vorhandener Wettbewerbsvorteil deutscher Autobauer könnte sich dann schnell in einen verhängnisvollen Nachteil verwandeln! Ist dies vielleicht der Grund, warum die Autobauer in der Tempodiskussion so auffallend zurückhaltend sind?

Günter Jahn, Altbach

So wenig Regeln wie nötig

Im Artikel "Mal langsam" werden verschiedene Staaten aufgeführt, deren Unfallzahlen je 100 Kilometer Autobahn niedriger sind. Sollte man nicht besser die Fahrzeugkilometer als Grundlage verwenden? Hier ist Deutschland im guten Mittelfeld, gleichauf mit Norwegen (Tempolimit von 90 km/h). Spanien, Belgien, Italien, Portugal und der Rest liegen hinter Deutschland. Generell: Sollten die Regeln in einer Gesellschaft nicht auf Notwendigkeiten basieren statt auf Umfragen darüber, was einer Mehrheit gerade persönlich recht ist?

Peter Weber, Neu-Ulm

Limit probeweise einführen

Eine hochemotionale Debatte ... Als lange in der Schweiz Lebender konnte ich die Vorzüge einer Geschwindigkeitsbegrenzung erfahren. Die "Schweizer" kosten ihre Limitierung trefflich aus. Um aber "Vollgas" zu geben, ging es auf die deutsche Bundesautobahn Basel - Karlsruhe. Das wurde seit 1998 durchkreuzt mit der Limitierung auf 120 km/h. Und keiner hat protestiert. Ein Vorschlag zur Güte: Probebegrenzung auf den noch freien Strecken auf 130 km/h für drei Jahre.

Hans Pütz, Ingolstadt

Tempolimit für Laster wichtiger

"Mal langsam", das sollte mal ein Politiker für Lkws fordern, die mit 90 km/h und schneller unterwegs sind, obwohl nur 80 km/h erlaubt sind. Wer aus Umwelt- und Sicherheitsgründen ein Tempolimit für Pkw fordert, darf den überbordenden Schwerverkehr nicht aussparen. Lkws sind fast ausschließlich mit Vollgas unterwegs - entsprechend hoch ist der Spritverbrauch. Bei einem Tempolimit von beispielsweise 70 km/h würden sich auch die riskanten und verkehrsbehindernden Überholmanöver der Laster erübrigen. Und die Waren wären wahrscheinlich immer noch schneller unterwegs als auf der Schiene.

Wie wäre es mit einem Tempolimit von 150 km/h für Pkws? Das fände sicher eine breite(re) Akzeptanz als 120 km/h, würde aber die Autobahnen schon ein gutes Stück sicherer und entspannter machen, und man käme trotzdem zügig voran.

Alois Ritzinger, München

Europaweite Beschränkung

Für das weltweit singuläre Festhalten an einer Nichtbeschränkung der Geschwindigkeit auf Autobahnen werden Gründe genannt, die allseits bekannt sind: Für die Sicherheit bringt's nicht viel, für die Umwelt bringt's nicht viel - aber immerhin etwas. Dieses Etwas - nur ein paar Menschenleben und ein paar Tonnen CO₂ weniger - überzeugen den Verkehrsminister nicht. Schade, aber offensichtlich nicht zu ändern, die parlamentarische Mehrheit steht - noch - hinter ihm.

Ein Grund, der nie genannt wird, ist ein sozialer. So wie die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinanderklafft und damit Probleme schafft bis zu einem Punkt, an dem friedliches Zusammenleben gefährdet ist, so schafft auch das Auseinanderklaffen von Schnellen und Langsamen Probleme. Hass und Neid der Überholten wächst genauso wie Ungeduld und Überheblichkeit der Überholer.

Der gemeinsame Konsens, den ein Tempolimit schaffen könnte, wird geopfert, Rücksichtslosigkeit und Geschwindigkeitsräusche werden nicht bekämpft, sondern ermutigt. Warum? Für die Freiheit des "Raubtiers", das sich den schnellen Wagen leisten kann und das allen anderen zeigen muss. Auch so lässt sich Gesellschaft spalten. Statt ein "intelligentes", gemeinsames Verkehrsverhalten mit einem europaweiten Tempolimit zu befördern, versucht der Verkehrsminister, als "intelligente Steuerung" zu verkaufen, den Rasern ihre Lust an der Raserei zu lassen und gemeinsames Fahrverhalten nur dort zu fordern, wo Tempolimits unumgänglich sind. Die Völker Europas kennen Ruhe und Gelassenheit auch auf der Straße, die Deutschen kennen nur "Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit". Intelligent nenne ich das nicht.

Gabi Baderschneider, Sinzing

Soziale Gleichbehandlung

Ein für mich wesentliches, aber in der Diskussion bisher nicht aufgeführtes Argument pro Tempolimit ist das der sozialen Gleichbehandlung. Die Einführung eines Tempolimits würde keinen Bürger zusätzlich finanziell belasten. Alle Autofahrer würden, unabhängig von Einkommen und Vermögen, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, niemand könnte sich "freikaufen".

Christian Seebauer, Augsburg

Weniger duschen bringt mehr

In Deutschland wird in diesem Jahr die Zahl der Menschen, die bei Verkehrsunfällen um Leben kommen, ein Allzeittief erreichen. Dabei sind Autobahnen die mit Abstand sichersten Straßen. Der fahrzeugspezifische Verbrauch an Treibstoff war noch nie so niedrig. Vor dem Hintergrund ist es unverständlich beziehungsweise sieht es stark nach umweltpolitischem Profilierungsversuch aus, wenn die SPD mit dem im Bundestag mehrfach abgelehnten Tempolimit die Schlagzeilen füllen will. Warum nicht zur Abwechslung mal die Forderung nach einer maximalen Raumtemperatur in Wohngebäuden von 20 Grad oder maximal zweimal pro Woche duschen oder ein Verbot von Klimaanlagen? Dies alles würde mehr CO₂ einsparen als ein Tempolimit. Und denjenigen, die auch mal 160 km/h fahren möchten, könnte ihre Freiheit gelassen werden.

Michael Gallmann, Karlsfeld

Überpudern statt ändern

Mich erinnert diese Debatte um Geschwindigkeiten und SUVs ans Barock, als die Abwässer mit Fäkalien in stinkenden Bächen durch die Straßen flossen und die "feine Gesellschaft" sich gepudert und parfümiert anstatt gewaschen hat. Heute versiegeln wir den Boden mit vierspurigen Autobahnen und Parkhäusern für SUVs, mit denen ihre Fahrer und Besitzer ihren gesellschaftlichen Status zur Schau stellen und von ihrer eigenen gesellschaftlichen Blindheit ablenken. Von ihrem Streben nach Angabe und Protz sind sie so besessen, dass ihnen saubere Luft, unfallfreier Straßenverkehr und eine lebenswerte Umwelt offenbar egal sind. Eine solche Einstellung wird dann als "persönliche Freiheit" missverstanden. Bei näherer Betrachtung ist sie rückwärtsgewandt, im Grunde ähnlich wie die der gepuderten Menschen im Barock.

Wolfram Franke, Vaterstetten

Die Freiheit des Staus

Das Dogma "Tempolimit" muss fallen. Es passt nicht mehr in unsere Zeit. Priorität hat der Klimawandel und nicht der Slogan "Freie Fahrt für freie Bürger" des ADAC aus den 70ern. "Frei" sind wir im Stau schon lange nicht mehr, und die wenigen Möglichkeiten der Raserei sind dem Kapital vorbehalten.

Alexander Kolb, München