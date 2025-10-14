... fordert SZ-Autor Oliver Klasen vergangene Woche in seinem Essay. Zeit für Austausch: Stellen Sie Ihre Fragen zum Text und diskutieren Sie mit dem Autor.

In seinem Essay vom 7. Oktober argumentiert SZ-Autor Oliver Klasen, dass die Abschaffung der Teilzeit zwar ein radikaler Vorschlag ist, dieser aber die Wirtschaft ankurbeln und Gleichberechtigung von Frauen in der Arbeitswelt verbessern würde.

Zu seinem Essay erreichten uns viele kritische Kommentare und Leserbriefe. Deswegen geben wir Ihnen heute die Möglichkeit, Ihre Fragen Oliver Klasen direkt zu stellen.

Am Dienstag, dem 14. Oktober ab 13.00 Uhr beantwortet er Ihre Fragen.

(Foto: Foto: Friedrich Bungert)

Wie unser Autorengespräch funktioniert:

In der Kommentarfunktion dieses Artikels können Sie ab sofort Ihre Fragen, Ihr Feedback oder Ihre Diskussionsthemen als Kommentare verfassen. Diese werden nicht sofort veröffentlicht, sondern zunächst gesammelt und gebündelt. Veröffentlichen und beantworten werden wir Ihre Fragen, wenn das Autorengespräch beginnt.