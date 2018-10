26. Oktober 2018, 18:51 Uhr SZ-Werkstatt Tempora mutantur...

...die Zeiten ändern sich (und wir uns mit ihnen). Und wie illustriert man das? Der stellvertretende Art Director der SZ, Stefan Dimitrov, hat sich für einen großen Schwerpunkt zum Thema "Zeit" im Ressort Wissen einiges einfallen lassen.

Von stefan dimitrov

Zeit ist Geld, Zeit ist kostbar und Zeit ist schwer zu bebildern. Erst recht auf drei so großen SZ-Seiten. Unsere Wissen-Redaktion hat, zur rechten Zeit, die Idee gehabt, über die Zeit zu schreiben. Wo jetzt an diesem Wochenende die Uhren wieder (vielleicht zum letzten Mal) zurückgestellt werden, hat man ja quasi eine Stunde mehr Zeit, über die Zeit zu lesen. Alles gut und richtig, nur: Was zeigen wir dazu?

Wie lässt sich die kleinste gemessene Zeiteinheit abbilden? Seit wann gibt es Zeit und Raum? Was bewegt die soziale Beschleunigung? Funktionieren Zeitreisen überhaupt? Zugegeben, im Zeitungsalltag gibt es hier und da Geschichten, die auf der Bildebene für uns Gestalter eine Art kreative Herausforderung darstellen - die gehen jedoch im besten Fall nicht über ein, zwei Motive hinaus. Aber auf drei Seiten Sinnvolles und Unterhaltsames zeigen?

Die optische Ideensuche und das Illustrieren zum Thema Zeit stellte sich als sehr spannend, lehrreich und - klar - ziemlich zeitaufwendig heraus. Aber überraschende, skurrile Geschichten machten die Arbeit zu einem echten Spaß. Beeindruckender Fakt ist, dass gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Franzosen auf die Idee kamen, eine Dezimaluhr, die den Tag in zehn Stunden aufteilt, einzuführen. Die Uhr sollte pro Stunde mit je 100 Minuten und 100 Sekunden auskommen. Diese Erfindung hätte alle bis dahin funktionierenden Uhren unbrauchbar gemacht. Damit nicht genug - auch eine normale Woche sollte nicht sieben, sondern zehn Tage haben. Das Schlimmste dabei: Man hätte nur alle zehn Tage frei. Alles völlig durcheinander! Gott sei Dank wurde das Vorhaben nie umgesetzt. Denn dies wäre für die zeitige Fertigstellung mancher Zeitungen äußerst unpraktisch. Apropos Zeitung - da ist wieder dieses Wort: Zeit.