31. August 2018, 19:03 Uhr SZ-Werkstatt Mutige Helden

Ein deutsches Ehepaar rettete sieben jüdische Kinder vor der Deportation nach Auschwitz. Wie war das möglich? Das fragte sich auch SZ-Redakteur Hans Holzhaider.

Von Hans Holzhaider

Es war eine unscheinbare Meldung der Nachrichtenagentur dpa, die mich auf diese Geschichte aufmerksam machte. Die Eheleute Arthur und Paula Schmidt, beide längst verstorben, wurden posthum von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geehrt, weil sie 1943 die sieben Kinder einer jüdischen Familie bei sich aufgenommen und so vor der Deportation ins Vernichtungslager Auschwitz gerettet hatten. Es gibt viele Berichte über Menschen, die unter Gefahr für ihr eigenes Leben jüdische Mitbürger vor dem mörderischen Rassenwahn der Nazis in Schutz nahmen. Aber sieben Kinder! Wie war das möglich in einer Zeit, in der niemand sicher sein konnte, dass er nicht von seinen Nachbarn oder den allgegenwärtigen Spitzeln der Gestapo verraten wurde? Und warum erfährt man erst jetzt, 75 Jahre später, von dieser mutigen Tat?

Die Antworten fand ich in Worin, einem Dorf in Brandenburg, und in der Millionenstadt Chicago (). Herbert Schüler, ein Lehrer und Heimatforscher, hatte 1988 ein Dokument entdeckt, das die Rettung der sieben Geschwister bestätigt. Mehr als 20 Jahre später forschte der 82-jährige Alfons Weber, der jetzt in Maryland lebte, in Brandenburg nach den Spuren der Menschen, die ihn und seine sechs Schwestern damals vor dem Tod in der Gaskammer bewahrt haben. Herbert Schüler und Alfons Weber erlebten die Ehrung des Ehepaars Schmidt als "Gerechte unter den Völkern" nicht mehr. Weber starb 2016, Schüler 2017. Aber Schülers Ehefrau Marion erzählte mir von der engen Freundschaft, die sich zwischen ihrem Mann und Alfons Weber entwickelt hatte, und in Chicago traf ich Alfons' Schwestern. Ihr Leben als Kinder in einem fremden Land, bei fremden Menschen mit einer fremden Sprache war nicht immer leicht. Aber sie erinnern sich mit Dankbarkeit an Arthur und Paula Schmidt, denen sie dieses Leben verdanken.