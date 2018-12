21. Dezember 2018, 18:57 Uhr SZ-Werkstatt Koffer mit eigenen Persönlichkeitsrechten

Wie illustriert man eine Reportage über einen Flughafen? Klar, mit Fotos von ebendiesem. Das aber ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Ein Werkstattbericht von Natalie Neomie Isser.

Von Natalie Neomie Isser

Natalie Neomi Isser, 32, arbeitete als Titelbild-Designerin beim Stern in Hamburg, bevor sie 2015 zur Süddeutschen Zeitung kam. (Foto: privat)

An wenigen anderen Orten kann man so gut einen Querschnitt der Gesellschaft beobachten wie an einem Flughafen. Als ich für das Buch Zwei am Flughafen München fotografieren wollte, bekam ich einen Besucher-Sticker zum Aufkleben in die Hand gedrückt und einen Pressevertreter zur Seite gestellt. Den Sticker verliert man in kürzester Zeit, der Pressevertreter lässt sich leider nicht abschütteln. Er lässt einen keine Minute aus den Augen, während man zwischen den Flugzeugen auf dem Vorfeld fotografiert.

Dort begegneten uns zwei Männer, die auf dem Rollfeld neben einem Hangar in aller Seelenruhe mehrere Kaninchen über Kopf an eine Stange hängten. Was es damit auf sich hatte, wollte mir der etwas entsetzt dreinschauende Pressesprecher leider auch nicht erklären.

Neben solch bizarren Erlebnissen erwies sich der Phänotyp des Reisenden grundsätzlich als eine interessante Spezies. Die einen sitzen funktional im weiten Jogginganzug mit fertig aufgeblasenem Nackenkissen und Kopfhörern am Gate, während die anderen im Business-Kostüm noch geschäftig die letzten E-Mails versenden. Zwischen diesen Polen entsteht eine aufgeladene Stimmung. Starke Emotionen wie Langweile, Freude, Anspannung, Erschöpfung und Nervosität bewegen die Passagiere. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Emotionen unbemerkt einzufangen.

Heutzutage ist es nicht mehr so einfach, in der Öffentlichkeit zu fotografieren. Gelernt habe ich an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, Jahre später stehe ich nun mit einem Stapel von Einverständniserklärungen ausgestattet im Terminal und bitte Menschen um Erlaubnis, sie ablichten zu dürfen.

Als ich einen Koffer fotografieren wollte, wies mich eine Passagierin darauf hin, dass dieser ein eigenes Persönlichkeitsrecht besitze. Ich bat sie höflich um Entschuldigung und wünschte ihr einen guten Flug. Jetzt freue ich mich darauf, bald wieder selber durch das geordnete Chaos geschleust zu werden - als ganz normaler Passagier.