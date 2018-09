7. September 2018, 18:58 Uhr SZ-Werkstatt Film zum Text

Elisabeth Gamperl ist Digitalredakteurin. Sie entwickelt mit Kollegen für das Buch Zwei neue Erzählformate, für ein eigenes Leseerlebnis auf dem Bildschirm.

Von Elisabeth Gamperl

Es gibt eine neue Spezies im SZ-Haus: die Digitalredakteure. Ihre Sprache ist gespickt mit Anglizismen, ihre Termine wollen sie über den E-Mail-Dienst Outlook einstellen und ständig sagen sie Sätze wie: "Also, am Smartphone schaut die Grafik noch nicht optimal aus." Viele Printredakteure halten lieber noch Sicherheitsabstand. Ich bin so eine Digitalredakteurin und ich garantiere hiermit hochoffiziell: Wir kommen in Frieden.

Man muss wissen, die SZ ist ein Haus des Papiers. In Gängen stapeln sich die Zeitungen, Redakteure sprechen vom "Blattmachen", Printressortseiten heißen Bücher. In diesem Papierhaus versuchen Digitalredakteure für die Magie des Bildschirms zu werben. Denn immer mehr Abonnenten lesen unsere Zeitung am Handy oder Tablet. Wir wollen einer aufwenig recherchierten Geschichte auch am Display gerecht werden.

Seit Februar erarbeiten wir wöchentlich mit den Kollegen des Buch Zwei die optimale Umsetzung ihrer Recherchen. Ein Bildschirm riecht leider nicht nach Druckerschwärze und raschelt nicht so schön wie eine Zeitung, aber er hat andere Fähigkeiten. Wir können Audio einsetzen, Elemente animieren und die papierene Zweidimensionalität hinter uns lassen. Wieso umständlich eine Bundestagsrede beschreiben, wenn man sie auch zeigen kann? Das machen wir etwa diese Woche: Im Buch Zwei zur AfD und wie sie den Bundestag verändert, zeigen wir zusätzliche Bilder und Grafiken.

Unsere Arbeit passiert im Team: Wir sprechen mit Grafikern, überlegen mit einem Designer oder Artdirektor ein optisches Konzept und schneiden Videos. Diesmal waren zwei Datenjournalistinnen mit an Bord. Wir entwickeln mit Programmierern auch ständig unseren digitalen Werkzeugkasten weiter. Unsere Geschichten finden Sie unter projekte.sueddeutsche.de.