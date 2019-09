In den Ländern am Persischen Golf sieht man schon bei der Anreise, was der Region ihre strategische Bedeutung verleiht, wenn man einen der vielen Nachtflüge nimmt. Gelb-orange lassen die Flammen flackernd die Landschaften oder die See leuchten. Es sind die riesigen Fackeltürme an den Bohrinseln und Ölfeldern. Die Terrormiliz Islamischer Staat steckte im Herbst 2016 sogar Quellen in Brand auf ihrem Rückzug im Irak. Über Monate standen tiefschwarze Rauchwolken über dem Tigris südlich von Mossul. Auch in der Auseinandersetzung im Golf zwischen den USA und Iran geht es ums Öl.

Mit Sanktionen versucht US-Präsident Donald Trump, Iran zu neuen Verhandlungen zu zwingen. Die Exporte der Islamischen Republik auf null zu drücken, ist sein erklärtes Ziel. Dann will er einen Deal aushandeln, der Irans Atomprogramm dauerhaft enge Grenzen auferlegt, ebenso wie dem Raketenprogramm, und überdies Irans Regionalpolitik mäßigt, die von den USA und arabischen Staaten als Bedrohung empfunden wird.

Wie erfolgreich Trump dabei ist, lässt sich schwer sagen, denn wie viel Öl Iran noch losschlagen kann, ist Staatsgeheimnis. Ein Interview im Ölministerium wird abgelehnt. Die vorab einzureichenden Fragen seien "zu sensibel", heißt es. Selbst Irans eloquenter Außenminister Mohammad Dschawad Sarif weicht bei einem Treffen in Teheran dieser Frage aus. Weder kenne er die exakte Zahl, noch könne er darüber reden, sagt er.

Paul-Anton Krüger berichtete bis Herbst 2018 als Korrespondent über die arabische Welt und Iran. Ende August war der jetzt stellvertretende Leiter des SZ-Außenressorts nochmal am Persischen Golf.

Da überrascht es, dass das Ministerium für Kultur und islamische Führung - letztlich die Geheimdienste - uns die nötige Genehmigung für eine Reise nach Bandar Abbas erteilen, der Hafenstadt am Persischen Golf. Der Taxifahrer hilft uns, einen Bootsverleih zu finden, der eine Rundfahrt macht, obwohl die Touristensaison noch nicht begonnen hat - vorbei an iranischen Tankern, die hier auf Reede liegen. Die Stimmung ist friedlich, fast verschlafen, als wir auf die Straße von Hormus zusteuern, aber die Spannungen sind gewaltig. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die USA und Iran eine Einigung finden im Streit um das Öl oder es zu einem neuen Krieg kommt.