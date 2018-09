14. September 2018, 18:57 Uhr SZ-Werkstatt Acht Kilometer München

Anna Hoben, 34, ist Redakteurin im München-Teil der SZ. Zuvor arbeitete sie bei der Sächsischen Zeitung in Dresden, wo sie halb so viel Miete bezahlte. Sie hat in Konstanz und Yale Germanistik und Amerikanistik studiert.

Exorbitante Mieten, höchste Immoblienpreise: Was ist eigentlich los in Deutschlands Städten? SZ-Redakteurin Anna Hoben erklärt, wie sie und ihre Kollegen Jan Heidtmann und Pia Ratzesberger an diese Frage herangingen.

Von Anna Hoben

Seit zwei Jahren schreibe ich über das Wohnen in München. Ein Thema, über das abends im Bekanntenkreis gleich weiterdiskutiert wird. Irgendjemand verzweifelt schließlich immer gerade an der Wohnungssuche. Weil eine Eigenbedarfskündigung ins Haus geflattert kam. Weil das Gebäude verkauft wurde und sich die Miete drastisch erhöhen soll. Oder weil die Familie sich vergrößert hat und mehr Platz braucht. Der Blick in Online-Immobilienportale ist eine tägliche Mutprobe: Wie weit kann man nach unten scrollen, bevor der Tag verdorben ist? 21 Euro kalt pro Quadratmeter in Randlage, weit entfernt von Luxus; solche Angebote sind in München keine Seltenheit mehr.

Was ist da eigentlich los in Deutschlands Städten? Die Frage stand am Anfang der Recherche für das Buch Zwei. München steht an der Spitze einer Entwicklung, wie sie auch Berlin, Frankfurt oder Hamburg durchmachen. In München waren Wohnungen immer Mangelware, die Mietpreise immer schon höher als anderswo. Heute verlassen Durchschnittsverdiener die Stadt, weil sie sie sich schlichtweg nicht mehr leisten können. Die reiche Stadt wird dadurch ärmer. Gleichförmiger, weniger bunt.

Um das Problem von allen Seiten zu beleuchten, haben meine Kollegen Jan Heidtmann, Pia Ratzesberger und ich uns die Schleißheimer Straße in München ausgesucht. Auf den ersten Blick eine unauffällige, auf den zweiten Blick eine interessante Straße, weil sie auf acht Kilometern Länge durch wohlhabende und ärmere Bezirke Münchens führt und dort viele der Kämpfe sichtbar werden, die sich in den Großstädten abspielen. Viele Male sind wir die Straße auf und ab gegangen und gefahren, haben mit Immobilienentwicklern, Architekten, Mietern und Maklern gesprochen. Und mit einer Theoretikerin, die einige Ideen hat, was man tun könnte gegen die Wohnungsnot.