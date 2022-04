Wer nicht in der Heimat studiert, braucht erst mal eine Wohnung. Aber wie läuft das dann genau mit dem Anmelden eines Wohnsitzes?

Erst- oder Zweitwohnsitz? Gerade für Studierende, die in eine andere Stadt ziehen, stellt sich diese Frage irgendwann. Worauf es ankommt.

Von Jochen Bettzieche

Raus aus der Schule, rein in die Universität. Häufig verlassen Abiturienten mit dem Beginn eines Studiums ihr Elternhaus und ziehen in eine andere Stadt. Dort müssen sie ihren Wohnsitz anmelden und stehen vor der Entscheidung: Erst- oder Zweitwohnsitz. Was hat es damit auf sich? Und worauf sollte man achten?