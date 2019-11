DAS WORT "BOOST" war im Deutschen lange Zeit Personen wie dem Mediziner Karl Boost oder der Sängerin Katja Boost vorbehalten. Im Brockhaus von 1987 finden wir schon den Boostereffekt, einen Vorgang, der bei Auffrischimpfungen beobachtet wird. Bei uns war jetzt zu lesen, das 3:0 gegen Augsburg habe Leverkusen einen "Selbstbewusstseins-Boost" eingetragen. Es wäre interessant zu wissen, wie viele Deutsche die Bedeutungsfülle des englischen Wortes boost kennen. Leser R. weiß, dass es mit Schub übersetzt werden kann, und findet es uncool (er selbst sagt: "dämlich"), sich auf Englisch aus dem Deutschen zu verdrücken.

"UND WIEDERGÄNGER gehen", schreibt Christian Morgenstern, und wenn wir diese Wiedergänger recht einschätzen, sind sie von der Art, die nach dem Tod umgehen, bis jemand sie erlöst. Man hält sie generell für bösartig, und insofern war unser Leser B. mit einigem Recht darüber empört, dass Sebastian Kurz bei uns als Wiedergänger vorgestellt wurde. Herr B. wittert dahinter "maximale Diffamierung" und kommt zu dem Schluss: "Goebbels hätte seine Freude an dieser rhetorischen Meisterleistung gehabt!" Hört man so was gern? Keineswegs, und deswegen sei daran erinnert, dass auch das Personal der Geisterwelt inzwischen säkularisiert wurde. Für den Wiedergänger heißt das, dass er als Synonym für unterschiedliche Wiederholungsvorgänge herhalten muss. "Das Thema ist ein Wiedergänger", hieß es im Spiegel, und wenn die Neue Zürcher Zeitung den Politiker Mnangagwa als Wiedergänger Mugabes bezeichnet, will sie damit nur sagen, dass er sich ähnlich wie dieser verhält. Alles andere wäre sinnlos, da als Wiedergänger Mugabes keiner außer Mugabe selbst in Betracht kommt - und da sei Gott vor!

DAS PARTIZIP abgewunken kam kürzlich wieder einmal vor. Laut Leser P. ist sein Revier der Sportjournalismus, "weswegen ich mir das Anhören von Sportkommentaren schon lange abgeschmunken habe".