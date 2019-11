ALS DAS STREIFLICHT die Vision einer Welt hatte, die "vorzüglich von Pfeifenrauchern" bewohnt würde, fand unser Leser Dr. R., dass es statt vorzüglich besser bevorzugt oder vorwiegend geheißen hätte. Das gibt den Sprachgebrauch korrekt wieder, blendet jedoch aus, dass vorzüglich nicht auf die Bedeutung hervorragend beschränkt werden kann. Dieses Adverb hat sich als Synonym für vor allem oder vornehmlich in einem Ausmaß bewährt, dass es zum heutigen Gebrauch zugelassen bleiben sollte - was übrigens für viele altgediente Wörter gilt, vorzüglich für solche, die in den Wörterbüchern als "veraltend" geführt werden.

VON "ALTGEDIENT" KANN BEI zurückmorphen keine Rede sein. Leser B. ist gewiss nicht der Einzige, der ratlos war, als er las, dass ein Autor von der Ich- zur Wir-Form zurückgemorpht sei. In dem Wort steckt das griechische morphé (Gestalt), woraus sich ergibt, dass, wer zurückmorpht, die Gestalt wiedergewinnt, aus der er vorher weggemorpht, sprich: hinausgewechselt ist. Im Netz finden sich dafür allerlei Belege aus der SF-Literatur, in der das Hin- und Hermorphen wohl zu den gängigen Praktiken des Auskundschaften und Bekämpfens gehört.

WAS STELLTEN WIR uns vor, als Heino "Karamba, Karacho, ein Whisky" sang? Wahrscheinlich nichts. Als ein Text über Kinderautos den Titel "Mit Karacho in die Kita" führte, stellte Leser Dr. P. sich sehr wohl etwas vor. Langenscheidt übersetzt caramba mit Hol's der Teufel und carajo mit Verdammt noch mal. Die Hauptbedeutung von carajo (männliches Glied) scheint bei der Wandlung des spanischen Wortes in unser Karacho verblasst zu sein. Das belegt Ossietzkys Lob des Kegelns: "Wenn die Kugel mit Caracho und Caramba über die krachende Bohlenbahn saust, dann jauchzen nicht nur alle Muskeln, auch die geweitete Seele fühlt sich gepackt und hineingerissen in ein Tempo übernatürlicher Raserei." In Heinos Worten: "Karamba, Karacho, alle Neune!