21. September 2018, 18:56 Uhr Sprachlabor Triumvirat oder so

Wenn Menschen ihr Schullatein hervorrufen, um gelehrt zu wirken, kann manches schiefgehen.

Von Hermann Unterstöger

"LATEIN HAUT REIN!" Die gleichnamige Internetseite führt Latein als das "Goldbesteck" unter den Sprachen, wert, "von besonderen Menschen zu besonderen Anlässen hervorgeholt zu werden". Dieser Einschränkung zum Trotz holen viele Menschen ihr Latein bei jeder Gelegenheit hervor, worunter, um im Bild zu bleiben, die Tischsitten leiden können.

Im Rahmen einer "Tosca"-Rezension wurde unlängst ein "Triumvirat der Stimmen" konstatiert, bestehend aus Angela Gheorghiu, Joseph Calleja und Thomas Hampson. Unsere Leserin B. merkt dazu an, dass ein Triumvirat grundsätzlich aus Männern besteht. Tres- oder Triumviri nannte man im antiken Rom Dreimännerkollegien für verschiedene Aufgaben, wobei das bekannteste Triumvirat (Caesar, Pompeius, Crassus) gar keines war, sondern ein privater Geheimbund. Angela Gheorghiu kann also keinem Triumvirat angehören. Stimmen übrigens auch nicht, mag es in der Presse gleich vorkommen, dass die unkonventionellsten Triumvirate etabliert werden, so in der FAZ, die einen Tafelspitz als "Triumvirat vom Wagyu-Rind mit Onglet und Schmorschwanz" bezeichnete. Haut voll rein.

Dem lateinischen paterfamilias ist unser Familienvater nachgebildet, ein Ausdruck, den Leser K. schon deshalb nicht mehr hören kann, weil er den Eindruck erweckt, der Mann sei der Vater seiner Kinder und darüber hinaus der seiner Frau. Herr K. lässt offen, ob wir das Wort als Relikt des Patriarchats bekämpfen sollen - was auch schwerfiele. Über die von ihm vermisste Familienmutter können wir aber Auskunft geben: Sie steht sowohl im Duden als auch im Grimm, dort mit dem Zusatz "goth. heivafraujô?", der ja ebenfalls irgendwie reinhaut.

"Verschlimmbessertes Deutsch" nennen die Eheleute K. die Wendung "mit einem Körnchen Salz gesagt". Ihrer Ansicht nach wäre das Wort sal in der Redensart cum grano salis besser mit Witz als mit Salz wiedergegeben. Die Quelle (Plinius Maior, Naturalis Historia 23, 149) bietet dafür indessen keine Handhabe.