Diesmal geht es um Kneipen in Townships, Kohle(n)meiler und übermenschliche Leistungen in Extremsituationen.

MEILER sind mit Erde abgedeckte Holzstöße, die unter minimaler Luftzufuhr zu Holzkohle verglimmen. So das Lexikon und, mit anderen Worten, unser Leser K., der weder Köhler ist, noch dem Köhlerglauben anhängt. Wohl aber ist er sachkundig, und von dieser Warte aus lässt er wissen, dass man in freier Analogie zum Kohlenmeiler zwar auch vom Atommeiler sprechen könne, weil da wie dort verlangsamt ("moderiert") wird. Aus genau dem Grund sei es aber unzulässig, Kohlekraftwerke als Kohle(n)meiler zu bezeichnen. Was hier vonstatten geht, schildert Herr K. so: "Unter starker Sauerstoffzufuhr maximiert man die Verbrennungstemperatur, denn darin wird die Kohle natürlich nicht hergestellt, sondern möglichst rückstandsfrei verbrannt."

WAS "BITTE SCHÖN" SHEBEENS seien, will Leser W. wissen. Bitte sehr: Shebeens sind mehr oder minder legale Kneipen in den Townships Südafrikas. Das Wort hat nichts mit she oder to be zu schaffen, sondern mit síbín, dem gälischen Wort für illegal hergestellten Whiskey. Man sagt der Síbín, aber die Shebeen.

MIT DEM HELDENWESEN konfrontiert uns Leser D. anlässlich eines Textes über Superhelden, die das Unrecht bekämpfen und das Schiefe geraderücken. Was ihn stört, ist der Umstand, dass gemeinhin alle als Helden gesehen und bezeichnet werden, die sich zu großen Taten aufschwingen, seien es nun Menschen wie du und ich oder Halbgötter vom Schlag eines Herakles oder Perseus. Herrn D. zufolge können aber nur Menschen wie du und ich Helden werden, dann nämlich, wenn sie in extremen Situationen Übermenschliches leisten. Mit dieser Definition werden auch Gestalten entzaubert, die beispielsweise noch im Zedler-Lexikon als Helden durchgehen, weil sie "von Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und ausnehmender Leibesstärcke begabet" sind. Übermenschen haben, sagt D., die Pflicht, ihre Superfähigkeiten einzusetzen; "da ist nichts Heldenhaftes dabei.