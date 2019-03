1. März 2019, 18:53 Uhr Sprachlabor Krachende Phänomene

Warum die ursprünglichen Synonyme manchmal treffender sind als die neumodischen. Und wie das mit dem Genitiv beim Gottessohn am besten klappt.

Von Hermann Unterstöger

CAPTATIO BENEVOLENTIAE nennt man eine rhetorische Formel, mit der Redner sich die Gunst des Publikums zu sichern trachten. Diese List gebrauchte auch Leser R., als er unser Blatt einen "Leuchtturm sprachlicher Vielfalt" nannte, um gleich danach leicht lauernd zu fragen, wie sich die Verwendung des Adjektivs krachend in letzter Zeit entwickelt habe. Präzises können wir nicht bieten, aber für die im Archiv verfügbare Presse lässt sich sagen, dass die Wendung krachende Niederlage im Jahr 2000 überhaupt noch nicht vorkam, es bis zum vergangenen Jahr aber auf 130 Belege brachte. Was es daneben noch an krachenden Sujets gibt, kann hier nur in Stichproben angedeutet werden: krachende Verrisse, krachende Duelle, krachende Planungsfehler sowie jene krachenden Doppeloktavpassagen, die eine Pianistin unlängst zu Bayreuth "in die Tasten hämmerte". Mit Herrn R. sehnen wir den Tag herbei, der uns wieder die guten alten, sprich: deutlichen, klaren, schmerzhaften, vernichtenden, schlimmen, katastrophalen und verheerenden Niederlagen beschert.

BEIM CHRISTBAUMABRÄUMEN erst jetzt wiedergefunden: Unser Leser Dr. S. kritisiert den Genitiv Jesu und sagt, der Genitiv von Jesus müsse nach den Deklinationsregeln des Lateinischen Jesūs lauten. Hier obsiegt aber das griechische Regelwerk, das den Genitiv Jesu fordert, und genau diese Form hat sich auch im Deutschen etabliert. Da Jesus auch ein deutsches Wort ist, wäre noch die Form Jesus' denkbar, doch hat diese in absehbarer Zeit gegen Jesu keine Chance.

DER "VIERSTÖCKIGE Hausbesitzer" hat Zuwachs bekommen: den "dysfunktionalen Familienroman", als dessen Gegenstück Rainer Moritz' "Mein Vater, die Dinge und der Tod" vorgestellt wurde. Unser Leser R. glaubt, dass solche Bücher von dysfunktionalen Familien handeln, Familien also, in denen es drunter und drüber geht. Diesbezügliche Romane sollten indes, wie alle Romane, wie am Schnürchen klappen.