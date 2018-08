24. August 2018, 18:58 Uhr Sprachlabor Jura für Anfänger

Kann ein italienischer Minister eine Anklage einreichen? Oder ist das einfach schlampig übersetzt worden? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen denkbar und denkfähig? Fragen über Fragen, die nur Hermann Unterstöger zu beantworten weiß.

Von Hermann Unterstöger

GEHT ES UM DAS JURISTISCHE VOKABULAR, ist auf niemanden mehr Verlass als auf Leser G., der unter der leicht valentinesken Devise "HIER können Sie Ihnen aufregen!" auch einen Blog betreibt. Dass er selbst sich am meisten aufregt, versteht sich, und nicht selten sind wir es, die ihn mit falsch verwendeten Termini dazu bringen. Letzter Fall war die Notiz, Italiens Innenminister Salvini habe gegen den Schriftsteller Saviano eine "Anklageschrift" eingereicht. Anklagen werden laut G. aber nur von Staatsanwälten erhoben, und so hält man es auch im italienischen Strafverfahren, der Procedura Penale. In der italienischen Presse wird Salvini so zitiert: "Ho querelato Saviano", was wohl heißt, dass er Anzeige erstattet hat. Sodala, lieber Herr G., und nun können S' Ihnen wieder abregen.

ANHÄNGER_INNEN einer geschlechtergerechteren Schreibung rüffeln uns oft und oft dafür, dass wir in diesem Punkt eher zögerlich operieren. Als nun bei uns über die bayerische Wissenschafts- und Kunstministerin Marion Kiechle zu lesen war, sie sei "von Haus aus Wissenschaftlerin wie Bernhard Spies", schien das ein Schritt in besagte Richtung zu sein, und zwar ein rigoroserer, als wenn er durch einen Unterstrich ("Wissenschaftler_in") oder sonst ein Zeichen markiert worden wäre. Und was tut Leser M.? Er fragt uns mit deutlich vernehmbaren Spott: "Haben Sie Herrn Spies bereits von seiner neuen Geschlechter-ID informiert?"

WER SICH DEN UNTERSCHIED zwischen denkbar und denkfähig vor Augen hält, wird keinen Augenblick daran zweifeln, dass Kritikfähigkeit die Gabe ist, Kritik zu üben. Wer Berge von Alltagstexten durchwühlt, wird auch keinen Augenblick zweifeln, nun allerdings daran, dass mit Kritikfähigkeit meist die Eigenschaft gemeint ist, Kritik hinzunehmen. Unser Leser K. sträubt sich gegen diese Umkehrung des Wortsinns. Die Wortbildungslehre kennt allerdings solche "synonymischen Konkurrenzen": steuerbar gleich steuerfähig.