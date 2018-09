28. September 2018, 19:00 Uhr Sprachlabor Glauben und meinen

Ein Leser mokiert, Journalisten würden oft Behauptung und Tatbestand gleichsetzen. Ist das tatsächlich so?

Von Hermann Unterstöger

ALS "JOURNALISTISCHE UNSITTE" geißelt Leser R. "die Überschätzung eigenen Wissens - begründet wohl (hoffentlich) weniger in berufsbedingter Arroganz als in denkfaulem Optimismus". Konkret geht es ihm um die in allen Medien anzutreffende Formulierung, jemand glaube etwas, obwohl dieser doch nur gesagt hatte, er glaube es. "Die gewohnheitsmäßige Gleichsetzung von Behauptung und objektivem Tatbestand", schreibt R., "ist bestenfalls naiv und sollte jedem Journalisten als absolut verboten gelten", da er nicht wissen könne, was der oder jener wirklich glaube. Dagegen ist wenig vorzubringen. Allenfalls wäre zugunsten vieler Kolleginnen und Kollegen anzunehmen, dass sie sehr wohl zwischen Behauptung und objektivem Tatbestand zu unterscheiden wissen, das Wort glauben jedoch im Sinn von meinen verwenden, das seinerseits unter die Verben des Sagens gerechnet werden darf, mag es dort auch nur einen Randplatz innehaben.

DEM BAHN-MARKETING wurde bei uns angekreidet, es sei übers Ziel hinausgeschossen. Die Tatsache selbst irritierte Leser H. nicht, wohl aber die intransitive Verwendung von hinausschießen: Dessen Perfekt müsse doch mit haben konstruiert werden, da schießen ein transitives Verb sei. Zu kurz geschossen, möchte man erwidern. Bei Grimm steht die intransitive Bedeutung von schießen an erster Stelle, mit vielen schönen Belegen, aber leider ohne Erwähnung der beliebten alten Scherzfrage, warum man im Frühling mehr als zu anderen Jahreszeiten aufpassen müsse: Weil da der Salat schießt und die Bäume ausschlagen.

DIE KAUFSITTEN Paul McCartneys gaben einigen Lesern Rätsel auf. In einem Bildtext hatte es geheißen, McCartney habe sich seine Höfner-Bassgitarre 500/1 "erstmals" 1961 auf dem Jungfernstieg in Hamburg gekauft. Repräsentativ für die Wortmeldungen sei hier Herr Dr. A. zitiert: "Wie oft hat er sie noch gekauft, und welche Geschichten verbergen sich dahinter?"