15. Februar 2019, 18:44 Uhr Sprachlabor Freigelegt aus dem Untergrund

Warum man sich beim Besuch eines unterirdischen Gewölbes nicht nur warm anziehen sollte und warum Umbuchungen einem das Leben retten können.

Von Hermann Unterstöger

DIE HERBSTSAISON der Auktionen war dadurch gekennzeichnet, dass auch Werke von Künstlerinnen zu Höchstpreisen weggingen, man denke nur an "Propped" von Jenny Saville, das in London 9,5 Millionen Pfund brachte und damit einen neuen Rekord für eine lebende Künstlerin aufstellte. Bei uns wurde das mit Respekt vermeldet, unseligerweise unter dem Titel "Starke Erlöse auch für Frauen", was Leserin Dr. J. zu der süffisanten Bemerkung animierte, sie freue sich zu sehen, dass die Süddeutsche auch den Markt für Frauen im Auge habe.

ZU VERGLEICHBARER SÜFFISANZ sah sich Leser K. aufgerufen, als er, bezogen auf den Berliner Untergrund, Folgendes las: "Wieder freigelegt, können Besucher hier in den alten, unterirdischen Gewölben eine Ausstellung besuchen ..." Dazu Herr K.: "Würde ich nach Jahrzehnten freigelegt, hätte ich andere Sorgen als den Besuch einer Ausstellung."

EINEN DRITTEN FALL VON SÜFFISANZ löste der Satz aus, dass Horst Seehofer 2002 "wegen einer Herzmuskelentzündung" knapp dem Tod entgangen sei. Leser G. erinnerte das an einen Tennisspieler, der einst einen Flug umbuchte. Die Maschine, mit der er ursprünglich hatte fliegen wollen, stürzte ab, sodass der Mann "wegen der Umbuchung" dem Tod entrann. Herr G. fasst zusammen: "Sollte ich die Wahl haben, ziehe ich - bei diesen Möglichkeiten - die Umbuchung vor."

BEI SPRICHWÖRTLICHEM muss man es nicht so genau nehmen, doch sollte man den realen Hintergrund der Redensart auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Die Wendung etwas geht nach hinten los gemahnt an Gewehre aus der Frühzeit, die bei einigem Pech den Schützen selbst niederstreckten. Im Hinblick darauf rätselt Leser Dr. K., was genau passiert, wenn eintritt, was bei uns so formuliert wurde: "Der brisante Plan könnte nach hinten losgehen." Explodiert der Plan? Ist sein Lauf verbogen? Steckt in ihm eine Kugel?