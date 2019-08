DER ZAUBER VON METAPHERN rührt unter anderem daher, dass sie Versunkenes enthalten, das in seinem Wortsinn nicht erkannt werden muss: Den Pyrrhussieg versteht man auch ohne Kenntnis der Pyrrhischen Kriege, und wer einen Politiker als Wendehals beschimpft, muss nicht wissen, dass der Wendehals zur Familie der Spechte gehört. Dieses gefahrlose Unwissen stößt an seine Grenzen, wenn die Metapher kontaminiertes Wortgut enthält. Ein Beispiel dafür ist die Floskel "bis zur Vergasung", die selbst dann untragbar ist, wenn man sie nicht auf den Holocaust bezieht, sondern auf die Überführung eines flüssigen oder festen Stoffes in einen gasförmigen Zustand. Weniger harmlos als der Wendehals, doch nicht annähernd so verfänglich wie die Vergasung ist der Hauptdarsteller der Wendung "auf Vordermann bringen", bei der Leser Dr. S. förmlich hört, wie Rekruten mit "Auf!" und "Nieder!" geschliffen werden. Röhrichs Lexikon der Redensarten sagt zwar, dass es dabei nur um die korrekte Ausrichtung der Truppe geht, aber auch bei dieser Deutung sollte man sich's zweimal überlegen, ehe man, wie bei uns geschehen, eine S-Bahn-Station auf Vordermann bringt: Wer wäre in diesem Fall der Hintermann?

DIE INDISCHE REGIERUNG will, wie in Kaschmir befürchtet wird, die dortige Zusammensetzung der Bevölkerung zum Nachteil der Muslime ändern. Bei uns gerann das zu der Formulierung, die Regierung wolle die "Demografie ändern", was Leser S. zu der Mahnung veranlasst, doch auch bei solchen Vorgängen auf die Reihenfolge zu achten: Erst komme die Änderung der Bevölkerungsstruktur, dann die Beschreibung dieser Vorgänge durch die Demografie als die dafür zuständige Wissenschaft. Um genau zu sein, ändert sich die Demografie als solche nie, egal welche Veränderungen sie beschreibt. In diesem Punkt verhält sie sich wie die Geografie, die an ihrem Platz bliebe, selbst wenn Amerika und Afrika die Plätze tauschten. Registriert würde die Änderung natürlich schon.