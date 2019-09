DIE MEISTEN nehmen es mit von und durch weniger genau, als sie bei strenger Beachtung der Regeln sollten. Schaden fällt meist nicht an: Schreibt man "Paul wurde von der Meute aufgehalten", wird das ebenso verstanden wie "Paul wurde durch die Meute aufgehalten". Das ist jedoch nicht gehupft wie gesprungen. Es geht um die Agensangabe, die Nennung des Handlungsurhebers. Wird Paul von der Meute aufgehalten, agieren deren Mitglieder; geschieht das durch die Meute, steht diese nur hemmend herum, hat aber nichts gegen Paul. In dem Kontext ist der von Leser K. angeführte Passus zu sehen, wonach Scharping "von seiner Partei" gestürzt wurde. Da indes nicht alle SPDler Scharping persönlich vom Sessel warfen, ist er wohl durch seine Partei gestürzt worden. Und die Urheber der Handlung? Ach was, Schwamm drüber!

WIE PIETÄTLOS, denkt man. Da zitiert Leser Dr. W.: "Menschen werden in den USA in Schulen, Kinos (...) und auf Knoblauch-Festivals getötet. Diesmal trauern sie in El Paso", und er kommentiert das so: "Es ist schon erstaunlich, wozu tote Menschen in der Lage sind." Herrn W. ist es aber nicht um einen grausigen Scherz gegangen, sondern um die "epidemische Verbreitung der sie-Konstruktion nach dem Muster des Amerikanischen", also um die wörtliche Wiedergabe von they, das für people in general stehen kann, für unser man. Obwohl ihm das auf die Nerven geht, endet Dr. W. mit "schönen Grüßen". In guten Leserkreisen sind sie so.

KYLIE MINOGUE lag sich mit Kylie Jenner in den Haaren. Sie siegte, was sie der SZ zufolge als "Gewinnsituation" wertete. Leser Dr. H. hält das für "peinlichen Unsinn", da Minogue wahrscheinlich von einer "Win-win-Situation" gesprochen habe. Sein Tipp: "Einmal googeln hätte geholfen." Wir haben das getan, und siehe, Minogue dankte Jenner dafür, dass der Vorname Kylie dank des Streits noch bekannter geworden sei. Sie endete mit: "So, winning." Frei übersetzt: Mein Vorteil.