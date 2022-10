Von Katharina Wetzel

Die Sturzfluten im Ahrtal, ein verheerender Tsunami in Teilen Asiens oder schwere Überschwemmungen in Pakistan - oft sind es Bilder solcher Katastrophen, die Menschen dazu bringen, Geld zu spenden. Doch viele überweisen auch regelmäßig Beträge an Hilfsorganisationen, andere bringen Sachspenden zu Sammelstellen oder opfern ihre Zeit, um ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Was man beim Thema Spenden beachten sollte - hier ein kurzer Überblick: