Zeyad Abul-Ella, Chef des Start-ups Home Power Solutions (HPS), hat einen Wasserstoff-Stromspeicher auf den Markt gebracht, der in Kombination mit Solaranlage und Wärmepumpe den Strom- und Heizbedarf eines ganzen Gebäudes regenerativ und damit ohne CO2-Emissionen deckt.

Null Strom- und kaum Heizkosten: Ein neuer Wasserstoff-Stromspeicher kann überschüssigen Solarstrom speichern und in Kombination mit einer Wärmepumpe dauerhaft nutzbar machen - und passt in fast jede Abstellkammer. Das hat seinen Preis.

Von Steffen Uhlmann

Eine 230 Quadratmeter große Oase im modernen Design tut sich vor dem Besucher auf. Das Ehepaar Christine und Romolo Liebchen haben sich am Fuße des Wetterkreuzes bei Reit im Winkel ihren Alterssitz selbst entworfen und eingerichtet. Einziehen wollen sie erst in zehn bis zwölf Jahren. Bis dahin steht das Chalet Reisenden offen, die im luxuriösen Ambiente aus naturbelassenem Holz, großen Steinfliesen und dunklen Stahlelementen für einige Tage Rast in Liebchens Berghüttenidyll machen wollen.