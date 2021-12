Von Joachim Göres

Die Freude war groß bei den Jugendlichen, als Mitte dieses Jahres die Zeichen auf Entspannung standen - und sich abzeichnete, dass Klassenfahrten, die zeitweise untersagt waren, in diesem Sommer und frühen Herbst wieder stattfinden konnten. Seit Jahren sind sie an zahlreichen Schulen in Deutschland etabliert, auch weil sie den Klassenverbund stärken und weil sie es Kindern ermöglichen, fernab der Alltagssituation an den Schulen auch auf unkonventionelle Weise Wissen zu erwerben. Kein Wunder, dass die Unsicherheit angesichts der aktuellen Situation groß ist: Wird eine Klassenfahrt, die fürs nächste Frühjahr geplant ist, stattfinden können? Solche mehrtägigen Schulausflüge bergen ein erhöhtes Risiko, dass eine Schülerin oder ein Schüler infiziert ist und die anderen ansteckt. Oder dass die Infektionslage am jeweiligen Zielort sich zwischenzeitlich erheblich verschlechtert.