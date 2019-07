26. Juli 2019, 18:48 Uhr Schule Notenschluss - was dann?

Projekttage, Ausflüge, Film gucken: Die Wochen vor den Ferien laufen meist entspannt. Einen kritischen SZ-Artikel dazu empfinden einige Leser als zu polemisch. Lehrer widersprechen der These, die letzten Tage würde gefaulenzt.

SZ-Zeichnung: Michael Holtschulte (Foto: )

Zu "Schule des Faulenzens", 13./14. Juli:

Die besten Wochen des Jahres

Wer ehrlich an die eigene Schulzeit zurückdenkt, wird zugeben, dass die letzten zwei Wochen des Schuljahres die schönsten des ganzen Jahres waren: Endlich Notenschluss! Es kann nichts mehr passieren! Die heute oft geforderte angstfreie Schule ist Wirklichkeit!

Wenn man ein Jahr lang intensiv gearbeitet hat (wenn nicht, retten die letzten zwei Wochen auch nichts mehr), darf man ein solches Schuljahr locker und leicht ausklingen lassen. Nichts geht im Leben normalerweise von hundert auf null. Auch in einem Betrieb klingt ein Tag, eine Woche, ja ein Arbeitsleben - und letztlich das ganze Leben - langsam aus.

Warum will man den Schülern diese schöne Zeit wegnehmen? Für manche Schüler ist das vielleicht die einzige Zeit in der Schule, an die sie sich später gern erinnern werden. Nebenbei: Für einige Lehrer sind diese zwei Wochen die anstrengendsten des Jahres, nicht wegen der Konferenzen etc., sondern weil sie mit ihren Schülern etwas anderes machen müssen als Unterricht!

Johannes Netter, München

Schönes jenseits des Lehrplans

Herr Kramer hat in seinem Artikel viele Dinge angerissen, aber nicht ausreichend vertieft. So gibt es sicher Lehrkräfte, die sich die letzten Tage eines Schuljahres "vereinfachen" (auch manche Büroangestellte lassen die Tage bis zum Urlaub "ausklingen"). Dies aber zu verallgemeinern, da macht man es sich zu leicht.

Die Überschrift des Artikels ist völlig fehl am Platz und zeigt eine Grundeinstellung. Die letzten Tage eines Schuljahres dienen nicht zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, das sollte tatsächlich im ganzen Schuljahr im Fokus bleiben.

Dennoch: Am Schluss eines Schuljahres finden viele sinnvolle Projekte statt, für die der Lehrplan keine Zeit lässt. Nicht zu vergessen, kann hier auch vielen freiwilligen Arbeitsgemeinschaften mehr Zeit eingeräumt werden. Diese AGs, zum Beispiel Schulbands, investieren viel Freizeit während des gedrängten Schuljahres und können am Ende ihr Erreichtes vorführen sowie nach Notenschluss einen größeren Übungsrahmen zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn sich Eltern aufregen, dann sind das wahrscheinlich diejenigen, die mit Kindern zwei Tage vor Ferienbeginn in Urlaub fliegen, weil die Flüge noch billiger sind und sich in der Schule "eh nichts mehr tut"! Die angesprochenen administrativen Aufgaben sind tatsächlich so und kosten je nach Schulgröße unterschiedlich Zeit, das kann ich als ehemaliger langjähriger Schulleiter nur bestätigen.

Claus Pointner, München

Druck abbauen im Konsens

Wäre die Überschrift des Artikels mit einem Fragezeichen versehen, gäbe es jetzt keinen Leserbrief meinerseits. Eigentlich sollte ich mich nicht angesprochen fühlen, denn ich unterrichte an einer Realschule und damit wird bei uns auch in der kommenden Woche noch "normaler" Unterricht stattfinden, der, bei dem die Schüler "was lernen". Nur, wollen sie noch etwas lernen? Der Grundkonsens von effektivem Unterricht beruht darauf, dass die einen etwas lernen wollen, müssen, können, weil sie Noten brauchen, um weiterzukommen, und die auf der anderen Seite ihnen etwas beibringen wollen, damit jene weiterkommen, nicht nur notentechnisch, sondern auch menschlich. Das kostet alle Beteiligte viel Kraft und Energie.

Mit dem sogenannten Notenschluss fällt viel von dem bis dahin entstandenen Druck ab. Die Lehrer sind, wie sie ja auch erwähnten, noch lange nicht durch. Insofern ist das nach außen hin erscheinende "Faulenzen" oft ein unausgesprochener Konsens zwischen Lehrern und Schülern, dass sie sich nun ohne Notendruck auch mal mit "Eiskugeln zählen" beschäftigen dürfen. Und wer könnte etwas gegen eine hervorragend gemachte Dokumentation von "Terra X" zur Vertiefung des Gelernten haben?

Andrea Wehn, München

Plattitüden fürs Titelblatt

Ach, wie schön ist es doch, immer wieder sich irgendwelcher Plattitüden zu bedienen. Herr Kramer, machen Sie doch einen Selbstversuch und begleiten Sie nächstes Jahr eine Schule vier Wochen vor den Ferien. Sie werden sehen, welche bunte Vielfalt, konzentrierte Arbeit, engagiertes Mitwirken der Schülerinnen und Schüler an den Schulen gerade in dieser Zeit stattfindet. Allerdings, ob Sie es dann mit Ihrem Bericht auf die Titelseite schaffen werden?

Michael Baumann, München

Noten schon fürs nächste Jahr

Die Eltern ärgern sich - ärgern müssten sich die Schüler. Es geht ja um ihre Zukunft. Natürlich sind Projektwochen, sofern sie ihren Namen verdienen, weil engagiert betrieben, höchst sinnvoll. Wenn jedoch ohne Beurteilung, das heißt ohne Benotung nichts geht - und durchhängende Lernende müssen den Unterrichtenden wie den Eltern ein Gräuel sein -,dann hilft vielleicht eine Art Notenbudgetierung: Leistungen ab Notenschluss oder Zeugniskonferenz werden erhoben und ins nächste Schuljahr übertragen. Jeder hat dabei die Möglichkeit, sich zu nützen, oder das souveräne Recht, sich zu schaden.

Friedrich Gerber, Bretten

An einem Strang ziehen

Ihr Artikel hat mich als Lehrer äußerst belustigt. Gut dass Sie einen Präzedenzfall aus Ulm gefunden haben, wo die Lehrer vier Wochen vor dem Ferienbeginn angeblich die Arbeit einstellen, da sie ohne die Schulbücher anscheinend nicht arbeiten können. Es stellt keinen guten Journalismus dar, einen solchen Einzelfall dermaßen zu verallgemeinern.

Ich schildere Ihnen deshalb gerne einen anderen Einzelfall für meine Schule: 26. Juli: Zeugnisausgabe mit Ferienbeginn, vier Tage davor am 22. Juli Notenkonferenzen, am 19. Juli, also eine Woche vor Zeugnisausgabe, ist Bücherrückgabe. Und: "Die letzten Wochen des Schuljahres werden verschenkt" empörte sich eine Mutter anonym laut Ihres Artikels. Wie tapfer! Anstatt sich an die betreffende Schule zu wenden und sachlich zu argumentieren, wird Stimmung gegen Schule zelebriert, die Sie in Ihrem Artikel leicht ironisch angehaucht verstärken. Damit ist weder den Schülern noch den Eltern geholfen. Wir sollten nicht polarisieren, sondern müssen alle in der Erziehungs- und Bildungsarbeit zusammen an einem Strang ziehen - und zwar in derselben Richtung.

Gisela von Brackel, Röttenbach

Projektwochen vorverlegen

Der Finger wird durchaus auf einen Missstand in der deutschen Schullandschaft gelegt. Die Beschreibung dessen, was "nach Notenschluss" stattfindet, soll wohl persiflierend überhöht zum schmunzelnden Kopfnicken einladen. Ernst gemeint kann sie jedenfalls nicht sein!

Zumindest hätte ich dann die Fragen erwartet, die sich aufdrängen, beispielsweise: Was bewirken Noten - wozu genau sind sie nötig? Oder: Warum müssen studierte Lehrkräfte mit riesigem administrativen Aufwand Noten eintragen, Prognosen berechnen und Zeugnisformulare ausfüllen? Vorschlag wäre, hier nichtpädagogisches Personal für administrative Aufgaben einzustellen!

Noch ein Punkt aus dem Artikel: Sinnvoller Unterricht ohne Bücher? Wem dazu keine Antwort einfällt, hat die Schulentwicklung der letzten 25 Jahre verschlafen. Und: Projektwochen? Gerne! Aber als Unternehmung einer ganzen Schule gehört das nicht in Zeiten, in denen ich als Lehrerin Zeugnisse erteilen, Kommentare schreiben und Konferenzen vorbereiten muss.

Gela Jensen-Markhoff, Hamburg