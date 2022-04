Von Joachim Göres

Beliebt, praktisch, cool: Nach Schätzungen des Bundesverbandes Schwimmbad & Wellness gibt es in Deutschland etwa zwei Millionen transportable Schwimmbecken - Pools, die meist im Sommer im Garten aufgestellt und im Herbst wieder abgebaut werden. Mit Beginn der Pandemie hat die Zahl deutlich zugenommen, weil durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten mehr Wert auf Erholung zu Hause gelegt wurde. "Im Sommer 2020 waren in den Baumärkten alle Pools ausverkauft, was auch mit dem schönen Wetter zu tun hatte", sagt Jörn Brüningholt, Sprecher des Handelsverbandes Heimwerken-Bauen-Garten. Durch diesen Trend gibt es gleichzeitig immer mehr Konflikte und Überlegungen, die Nutzung stärker zu reglementieren. Worauf man achten sollte.