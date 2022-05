Seit die Energiepreise steigen, hätten viele gerne Photovoltaik auf dem Dach. Doch das rechnet sich nicht immer. Was Hausbesitzer beachten sollten - und was Mieter tun können.

Von Ralph Diermann

Mit einer Photovoltaikanlage gewinnen Hausbesitzer ein gutes Stück Unabhängigkeit bei der Stromversorgung, sie senken ihren CO₂-Ausstoß - und schützen sich vor Turbulenzen auf den Energiemärkten. Angesichts der stark gestiegenen Strompreise und des Ukraine-Kriegs ist das Interesse daran, sich mit hausgemachtem Sonnenstrom selbst zu versorgen, zuletzt sprunghaft angestiegen. "Wir werden momentan förmlich überschwemmt mit Anfragen zur Photovoltaik", sagt Jörg Sutter, Solarexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Anders als noch vor wenigen Jahren lohnt sich die Investition in eine neue Anlage heute allerdings nicht in jedem Fall. Was Hausbesitzer zur Photovoltaik wissen sollten.