Interview von Jörg Häntzschel

Koyo Kouoh ist Kulturdiplomatin, zumindest ist das die Rolle, die Europa ihr gerne zuschreibt. Wenn es Fragen gibt zum Kolonialismus, zur Restitutionsdebatte, überhaupt zu Afrika, wendet man sich an sie. Und wer könnte auch besser vermitteln? Sie wurde 1967 in Kamerun geboren, zog mit 13 in die Schweiz und gründete 2008 in Dakar ein bis heute einflussreiches Kunstzentrum, die Raw Material Company. Seitdem hat die Kuratorin an etlichen Ausstellungen und Biennalen auf der ganzen Welt mitgewirkt. Seit 2018 gehört sie der Mitgliederversammlung des Goethe-Instituts an, 2019 wurde sie Direktorin des Zeitz Museum of Contemporary Art Africa in Kapstadt, eine Gründung des früheren deutschen Puma-Chefs Jochen Zeitz. Umso mehr freut sie sich, wenn sie einmal nicht zu Afrika befragt wird. Wir trafen die künstlerische Leiterin der Hamburger Triennale der Photographie in den Deichtorhallen, wo sie, inmitten von Transportkisten und Luftpolsterfolie, Auskunft gab über die von ihr und ihren Mitkuratorinnen organisierte Gruppenausstellung, die in der Halle gerade Form annahm.