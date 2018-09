14. September 2018, 18:57 Uhr Organspende Die letzten Fragen

Bundesgesundheits­minister Jens Spahn möchte auch in Deutschland die Widerspruchslösung zur Organspende einführen. Leserinnen und Leser sind darüber geteilter Meinung.

"Beifall für Spahns Vorschlag zur Organspende" und "Am Ende der Laufzeit" vom 4. September:

Die Kranken sehen

Die Vermeidungshaltung und Bequemlichkeit der Deutschen, sich mit dem Thema "Organspende" (also "Tod" und was kommt danach) nicht auseinandersetzen zu wollen, kostet jedes Jahr unzählige Menschen das Leben oder bedeutet für schwer kranke Menschen, sich belastenden medizinischen Therapien unterwerfen zu müssen, um zu überleben (Dialyse, künstliche Herzen, etc.). Es soll keiner in die Lage kommen, dass man selber oder ein naher Angehöriger ein Organ benötigt, aber vielleicht könnte man sich ja mal in deren Situation versetzen und die eigene Haltung überdenken. Die Widerspruchslösung wurde 1978 vom Europarat als Regelung über die Organentnahme bei Verstorbenen empfohlen. Viele Staaten folgten dieser Empfehlung, neben Österreich zum Beispiel Bulgarien, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn und Zypern. Eine Widerspruchslösung ist kein Erzwingen von Nächstenliebe per Gesetz, das ist lediglich eine vernünftige Regelung. Die Spende wird nicht zur Pflicht, zur Pflicht wird lediglich, sich mit dem Thema aktiv auseinanderzusetzen. Jeder hat das Recht zu widersprechen, wenn er aus welchen Gründen auch immer über den Tod hinaus unversehrt bleiben will. Das einzige Problem ist, dass man aktiv werden muss! Was wiegt das gegen das Leid der Menschen, denen mit den Organen geholfen werden könnte?

Christine Wimmer, Freising

Hand weg!

Mit Einführung der Widerspruchsregelung soll unserem Staat ein Rechtsanspruch auf jeden mit dem Tode ringenden Menschen sowie auf jeden Leichnam seiner Bürger garantiert werden. Einziger Zweck: "Transplantationsgut" stünde dann endlich in ausreichender Menge zur Verfügung.

Als es noch Sklaverei gab, wurden Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt. Das Recht, Sklaven zu erwerben oder zu verkaufen, war gesetzlich verankert. Teile dieses gesetzlich verankerten "Rechtes" könnten wir bald wieder haben, wenn uns der Staat zum Beispiel den eigenen würdigen Tod nehmen will. Fallen wir in einem zentralen Punkt der menschlichen Existenz zurück in Zeiten von Sklaverei?

Wenn zur Römerzeit jemand mit seiner Hand die Schulter eines anderen ergriff, so wurde diese Person zu einer verfügbaren Sache, zum Sklaven ("mancipium"). Wer heute informiert und klug genug ist, kann sich gottlob "emanzipieren". Indem er Einspruch gegen die Widerspruchsregelung erhebt, sagt er: "He, Staat, nimm die Hand da weg! Du wirst übergriffig."

Wer sich nicht informiert, das Problem eventuell intellektuell nicht fassen kann, den möglichen Einspruch für sich und/oder seine Kinder vergisst oder verpasst, verfällt dem angestrebten ungeheuerlichen Rechtsanspruch unseres Staates. Der darf ihn dann, mit altruistischer Tünche verbrämt, ausschlachten lassen, vermarkten etc. Ich habe hohe Achtung vor jedem informierten Organspender. Selbst möchte ich keine fremden Organe erhalten, doch bin ich bereit, jedem mein Blut (B+), nahen Verwandten eine Niere, einen Teil meiner Leber oder Knochenmark zu spenden, wenn es passt. Das ist mein Konzept gegen jedwede geplante staatliche Vermarktung meines Leibes - bis hin zum letzten aktiven Atemzug.

Hans-Jürgen Günther, Emmendingen

Anderes bleibt liegen

Für mehr Organspenden wird Gesundheitsminister Jens Spahn löblicherweise plötzlich aktiv. Um mehr zu bekommen, wird die Widerspruchslösung vorgeschlagen. Mit angenommener Lethargie, die nun mal mitspielen kann, lässt sich manches in die gewisse Richtung bringen. Psychologen werden dabei Bauchschmerzen haben. Für ein Einklassensystem bei Krankenkassen sowie gerechtere Rentenversorgung wie in anderen Staaten wird nichts unternommen. Eine bessere Lösung (freiwillig) für mehr Organe muss erreicht werden. Eine neue Solidarkultur wäre hilfreich für mehr Spenderausweise.

Walter Weber, München

Spender sind Lebende

Es geht um Leben und Tod. Und das auf mehreren Ebenen. Dank für den Artikel von Heribert Prantl, der wie ein Leuchtturm aus dem wie betäubend wirkenden "Organspende-rettet-Leben-Nebel" herausragt, in dem auch Prantl steht. Denn, und das hätte er noch mehr betonen müssen, da stirbt noch jemand, nämlich der Organspender. Wer weiß, wie segensreich Sterbebegleitung sein kann, wird verstehen, wie wichtig der Wunsch von Verwandten ist, ihren sterbenden Angehörigen in ihrer schwächsten Stunde beizustehen.

Der Slogan "Der Hirntod ist der Tod des Menschen" ist obsolet. 50 Jahre nach dem Report des Ad Hoc Committee of the Havard Medical School haben, wieder in Boston, Anhänger und Gegner der Transplantationsmedizin im April dieses Jahres festgestellt: Organspender sind Lebende. Punkt. In einem Land, in dem eine Blutabnahme zustimmungspflichtig ist, soll eine große Operation am Lebensende vom Staat verordnet werden? Grotesk.

Dr. med. Martin Stahnke, Kempen

Wer entscheidet?

Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn nach meinem Tod meine Organe das Leben eines Menschen retten können. Das Problem dabei ist für mich, wer aus welchen Gründen unter mehreren Personen entscheidet: Mutter von vielen Kindern, wichtige Person in Wissenschaft ... , Geld... Alter, Erfolgschance, ...

Hubertus Plenk, München

Wohin die Reise geht

Heribert Prantls Argumentation gegen die Widerspruchslösung ist leider nicht schlüssig. Zum einen handelt es sich hier nicht um ein "Organspendepflichtgesetz",

da ja nach wie vor alle Widerspruch einlegen können. Wo ist da die "Pflicht zu spenden"? Und: Wieso würde der menschliche Körper per "Transplantationspflicht" ökonomisiert und sozialpflichtig gemacht, anders gefragt: Wer profitiert ökonomisch von der Organspende? Was ist unter "sozialpflichtig" zu verstehen? Zuletzt bemängelt der Autor den Zwang, sich mit dem Ende des Lebens zu befassen, um über eine potenzielle Organspende zu entscheiden. Dies sollte aber jeder mündige Bürger auch tun, wie er/sie auch mal an ein Testament denken sollte. Wenn man eine Reise antritt, sollte man auch wissen, was man am Ende der Reise machen möchte.

Dr. Klaus-Werner Thiel, München

Nicht nur Stimmvieh

Wenn die SZ berichtet, dass SPD, Grüne und die Linken "die Abgeordneten bei der Abstimmung über die Organspende vom Fraktionszwang befreien wollen", dann klingt es fast so, als ob diese Haltung Respekt verdiene. Dabei sagt unsere Verfassung eindeutig, dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen verantwortlich sind, also bei einer Abstimmung keinem Zwang ausgesetzt sein dürfen, noch einer Parteiräson folgen müssen. Ich habe immer noch die - vielleicht naive - Hoffnung, dass die Mehrheit unserer Abgeordneten bei jeder Entscheidung ihrem Gewissen folgen und nicht nur Stimmvieh sind.

Wolfgang Schief, Herrsching