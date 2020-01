Zu "Sehnsucht nach Empörung" und "Alle gegen Oma" vom 30. Dezember:

Ich bin Oma und ich lass' es auch mal krachen. Und den Hype um dieses Lied find' ich zum Lachen: Ich bin Oma und ne ganz normale Frau. Ich bin Oma, meine Enkel sollen singen, auch mal frech, doch stimmlich richtig muss es klingen. Ich bin Oma... Ich bin Oma und nen Shitstorm würd ich tragen. Darum sollte auch Tom Buhrow nicht verzagen.

Ev-Marie Bernhard, Trier

Es geht nach meinem Dafürhalten nicht nur um die "Umweltsau". Es geht generell um das Primitive, Vulgäre, das leider heute zur Normalität gehört. Wohin ist Deutschland abgestürzt? Die Texte sind wirklich unterste Gesellschaftsschicht. Was das mit Satire zu tun hat, ist mir unverständlich. Verkaufen sich heute Programme, wenn sie nur recht primitiv sind?

Gisela Schröder, Marchirolo/Italien

Es ist doch gar nicht die Umweltfrage, die zu den Aufregungen führt. Mich macht vor allem diese niveaulose und respektlose Ausdrucksweise wütend. Gehört es inzwischen zum normalen Umgangston, dass man sein Gegenüber als "Sau" bezeichnet? Interessant ist doch, dass Politiker aller Parteien sich lauthals beschweren, dass der Umgangston verroht. Die rüden Beschimpfungen von Politikern im Netz werden zu Recht angeprangert. Wird aber eine Oma eine Sau genannt, ist es Satire?

Zum Glück war der Umgangston in meinem Elternhaus von Respekt und Achtung vor jedem Menschen geprägt. Bei allen Diskussionen und Auseinandersetzungen hatte ich es niemals nötig, mich dieser primitiven Worte zu bedienen. Nur so kann man später weitere Gespräche führen.

Ich selbst bin nun auch schon Oma, habe ein super Verhältnis zu meinen Enkeln. Meinen Eltern bin ich dankbar dafür, dass Ausdrücke der Gosse bei uns verpönt waren. Für mich steht fest: Wer solche Texte verfasst, dem geht es nicht um Wachrütteln, sondern um Wichtigtuerei und Selbstdarstellung.

Ursula Heil, Neuhäusel

Eigentlich ist "Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" ein emanzipatorisches Lied. Es erzählt von einer selbstbestimmten Oma, die sich traut, sich um nichts schert und macht, was ihr Spaß macht, und das auch noch mit einem männlichen Halbstarkensymbol - das alles als Frau, in einer Zeit, in der das damals, als das Lied gesungen wurde - hauptsächlich in den 1950/60ern - , nur Männern zustand. Als passende Illustration dazu fällt mir spontan Maria Lassnigs Selbstporträt nackt auf dem Mofa ein.

Jetzt macht der WDR eine Satire daraus und die Oma zur Umweltsau, weil es in dem Lied eben eine Oma ist, die die Sau rauslässt. Dabei war die Oma in dem Original doch so patent und jedem ist klar, dass das die falsche Zielgruppe ist. Denn SUVs heißen nicht Oma-Panzer, sondern Mutti-Panzer.

Dr. Bernhard Springer, München