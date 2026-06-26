Welche Erkenntnisse haben Sie bei der Recherche zur NSDAP-Vergangenheit Ihrer Familie gewonnen? Was hat das in Ihnen ausgelöst und welche Fragen bleiben offen? Erzählen Sie der SZ davon.

Die Süddeutsche Zeitung hat, wie auch andere deutsche Medien, die digitalisierte Mitgliederkartei der NSDAP für Sie durchsuchbar gemacht. Die SZ liefert Ihnen nicht nur Einblick in Akten; sie rekonstruiert in personalisierten Texten, was die Daten über die Männer und Frauen in der Nazi-Partei verraten und in welchem Umfeld sie Mitglied wurden.

Eine Reise in die NS-Vergangenheit der eigenen Familie ist nicht einfach. Sie wirft viele Fragen auf und reißt vielleicht alte Wunden auf. Die Süddeutsche Zeitung will bei der Spurensuche helfen – und einige persönliche Geschichten aufarbeiten.

Wenn Sie Teil dieser Geschichten werden wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihren Ergebnissen, Erfahrungen und Fragen, auf die Sie bei der Suche nach Ihrer NS-Familiengeschichte gestoßen sind. Schicken Sie eine E-Mail, mit Namen und Wohnort, an hinweis-nsdap@sz.de mit dem Betreff „Leseraufruf“.

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