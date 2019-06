21. Juni 2019, 18:44 Uhr München Weltstadt mit Herzfehler

Ausgerechnet zwei Zuagroaste schreiben pro und contra München, dabei sind sie gerade das Problem, das immer mehr Altmünchner aufs Land flüchten lässt, meint jedenfalls ein Leser. Was aber ist, wenn man sich hier verliebt?

Zu "Leuchtet München noch?" und "Schrecklich schön " vom 8./9./10. Juni:

Heimliches Seelenleiden

Die verheißungsvolle Überschrift auf der Titelseite lässt einen Altmünchner verstört in seinem Grant zurück. Da schreiben die zwei ehemals Zuagroasten Christian Mayer und Gerhard Matzig über eine Menge Befindlichkeiten in einer sogenannten Weltstadt mit Herz, deren Herz sich, dem Infarkt nahe, in Lebkuchenform verfestigt zu haben scheint.

München leidet, so viel steht fest, zuallererst unter der Überfüllung und Vereinnahmung durch Nicht-Münchner. Vor allem unter all jenen, die viel über Münchens Herz gehört und wenig von Münchens Seele verstanden haben. Dieses Mia-san-mia war nie etwas Großkotziges, wie es weiter oben im Norden klingt, sondern immer ein sich selbst bestätigendes Mantra, um den Ansturm von überall her zu bestehen. Während ehedem die Nähe zu den Bergen als eher hinterwäldlerisch galt, wird sie heute als Freizeitwert angepriesen.

Münchens Seele leidet heimlich. Als München sich seiner braunen Vergangenheit entledigen wollte, nutzten palästinensische Terroristen die Gastfreundlichkeit der Stadt bei den Olympischen Spielen 1972 für einen sich traumatisch auswirkenden Anschlag, der obendrein in einem Fiasko der Sicherheitsbehörden endete. Das weltbekannte Oktoberfest wurde zur Bühne des größten rechtsterroristischen Anschlags seither. Während damals über Nacht sämtliche sichtbaren Spuren beseitigt wurden, sind die seelischen Verwundungen heute noch spürbar. Als würde man die bösen Geister nicht mehr los, fand dann ausgerechnet auch noch der NSU-Prozess in München statt. Doch eine abschreckende Wirkung bleibt aus. Der Sog auf die gehypte Stadt hält an und lässt sich selbst durch eine exorbitante Überteuerung nicht aufhalten.

Während immer noch Zuzügler vorne in die Stadt hineindrängen, wandern immer mehr Altmünchner, soweit es ihre Mobilität zulässt, hinten aus ihr hinaus. Was leuchtet, sind da bald nur noch die Rücklichter der aus München Flüchtenden. Was bleibt, ist ein armes, reiches München mit Herzfehler.

Wolfgang Ulbricht, München

Nicht vom Himmel gefallen

Es gab einmal einen Funken Hoffnung für die Stadt, in den ersten Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, als Oberbürgermeister Hans Jochen Vogel eine Anwandlung hatte, in die Zukunft blicken zu wollen. Ein "Referat für Stadtforschung und Stadtentwicklung" wurde gegründet und eine Handvoll junger Wissenschaftler besah sich die Stadt und hatte ein paar Ideen. Durch Veränderungen der Verkehrsströme sollten der Durchgangsverkehr ferngehalten und Entwicklungsflächen frei werden: Der Bau eines Autobahnringes sollte zeitlich einem Ausbau des Mittleren Ringes vorgezogen werden, der Hauptbahnhof sollte durch Ringbahnhöfe (Pasing-West-,Karlsfeld-Nord- und Ostbahnhof) entlastet werden, ein S-Bahn-Ring sollte die Brachflächen zu beiden Seiten der bestehenden Nord- und Südspangen der Eisenbahn erschließen, die Messe, der Schlacht- und Viehhof, die Großmarkthalle sollten an die Peripherie verlagert werden und Platz machen für eine neue "Schwanthaler Höhe" und ein neues Stadtviertel um die Thalkirchner Straße. Dabei sollten negative Erfahrungen mit der entstandenen "Schlafstadt" Neuperlach berücksichtigt werden - und so fort.

Die Folge war ein gewaltiger Aufschrei aller selbsternannten besonnenen Kräfte in der Stadt; der CSU einschließlich der kleinbürgerlichen Führung der SPD-Stadtratsfraktion, tatkräftig unterstützt von den Lokalteilen des Münchner Merkur und der SZ. Statt sich auf eine Diskussion wenigstens der Grundideen einzulassen, machte man Jagd auf die Personen, die für diese Vorschläge standen. 1972 verließen Vogel und der damalige Stadtentwicklungsreferent München in Richtung Bonn, ein neuer, gemeinsam von CSU- und einem Teil der SPD-Stadtratsfraktion gewählter Referent propagierte den Eigenheimbau in der Stadt als sein höchstes Ziel, die bisherigen Mitarbeiter verließen in Scharen das Entwicklungsreferat.

Wie München heute dastehen würde, wenn die Entwicklungsmöglichkeiten aus den Ideen der Siebzigerjahre von guten Architekten und Stadtplanern aufgegriffen worden wären, mag sich jeder selbst ausdenken. Die heutige Misere der Stadt jedenfalls fiel nicht vom Himmel, sie hat ihre Gründe und Schuldigen.

Dr. Hans Bleibinhaus, München

Kein Mut zur Gestaltung

Die Frage "Leuchtet München noch?" impliziert ja irgendwie, dass diese Stadt jemals geleuchtet hat. Nein, das tat sie mit wenigen Ausnahmen nie, und Gerhard Matzig rückt dieses Bild auch dankenswerterweise zurecht, während sein Gegenpart im Prinzip nur die üblichen Klischees bedient. Letzterem ist freilich anzumerken, dass er erst seit 1991 in der Stadt lebt, denn großstädtischer, kreativer und spannender war die Stadt vor allem in den späten 50ern bis 70ern (auch damals schon verursacht durch viele Neuzuzüge).

Natürlich gibt es auch Erfolge in den letzten 20 Jahren zu vermelden. Darunter würde ich vor allem die Integrationskraft dieser Stadt verstehen, nicht zuletzt zurückzuführen auf eine in dieser Hinsicht klugen Stadtpolitik in den 90ern. Ansonsten sieht es in dieser Stadt ziemlich duster aus.

Ich jedenfalls ärgere mich über meine Heimatstadt immer, wenn ich aus einer anderen, größenmäßig vergleichbaren, Stadt zurückkomme, egal ob Hamburg, Prag, Mailand, Wien oder Frankfurt. Egal, ob es der öffentliche Nahverkehr ist (man schaue sich mal das Straßenbahnnetz in Prag an) oder ob es sich um das optische Erscheinungsbild der Stadt handelt. Man gehe einmal über die verwahrlosten, angeblich "attraktivsten" Straßenzüge, wie Theatiner-, Residenz- oder den Max-Joseph-Platz. Entweder Pflaster-, Teer- oder Autowüsten! Und selbst das alte Pflaster in der Mitte des Max-Joseph-Platzes spottet jeder Beschreibung. Von den vergammelten Bahnhöfen, unter- wie oberirdisch möchte ich gar nicht sprechen, genauso wenig über die weiteren unsäglichen architektonischen Gebilde.

Mir fehlt in dieser Stadt, in seiner Gesellschaft und vor allem in der Spitze der Stadtverwaltung einfach der Mut zur Gestaltung, zur Veränderung. Dabei wäre dies angesichts der Wohnungs- und Verkehrsmisere so wichtig. In keiner anderen Stadt werden Flächen so vergeudet wie in dieser. In keiner (Groß-)stadt ist die durchschnittliche Traufhöhe so niedrig wie in dieser. Man sehe sich Straßenzüge wie die Ottobrunnerstraße oder die Berg-am-Laim-Straße an, alles zwei- bis maximal dreistöckiger Siedlungsbrei. Kein Wunder, dass dann die Grundstückspreise beziehungsweise Mieten entsprechend hoch sind. Es müssen ja keine Hochhäuser sein, aber normale fünf- bis siebenstöckige Wohnhäuser wie in jeder anderen Großstadt auch. Natürlich wären gleichzeitig entsprechende Angebote im ÖPNV notwendig, wobei Fragen nach der Rentabilität (wie die MVG dies tut) von vornherein in die Irre führen (wann gab es eigentlich den letzten Verkehrsentwicklungsplan? Ich glaube, in den frühen 60ern, seither nur Stückeleien).

Solange in dieser Stadt jedoch die jährliche Erhöhung des Bierpreises auf dem Oktoberfest oder der Abriss hässlicher Vorstadtgebäude wichtigste Themen sind, solange in dieser Gesellschaft die Besitzstandswahrung vorherrschendes Thema ist, solange, befürchte ich, wird sich hier nichts ändern.

Es bleiben der Trost der schönen Umgebung und die kurze Entfernung zu Italien.

Gerhard Metzner, München

Schön durch die Liebe

Die beiden Artikel über München beweisen eindrucksvoll, dass die Schönheit (oder Hässlichkeit ) im Auge des Betrachters liegt. Ich habe vor knapp einem halben Jahrhundert meine Frau, eine gebürtige Münchnerin, kennengelernt und mit ihr dort einige schöne Jahre verbracht. Für mich war, ist und bleibt München die schönste Stadt der Welt.

Matthias Frhr. von Münchhausen, Apelern