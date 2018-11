2. November 2018, 18:57 Uhr Merkels Rückzug Die Schreihälse werden verstummen

Angela Merkels Abschied vom CDU-Vorsitz halten viele der Leserinnen und Leser für richtig, den Zeitpunkt gut gewählt. Ob sie noch drei Jahre die große Koalition anführen kann, wagt aber mancher zu bezweifeln.

SZ-Zeichnung: Karin Mihm (Foto: )

"Die Ära Merkel geht zu Ende" und "Danke, das war's" vom 30. Oktober sowie weitere Artikel zum Rückzug Merkels:

Sieg für Seehofer

Mir fällt hierzu ein: "Well done, Herr Seehofer." Er und seine Parteikollegen Dobrindt, Scheuer, Söder und im Hintergrund Stoiber haben einen Meilenstein in ihrem Projekt "Merkel muss weg" erreicht. Sicherlich hat Angela Merkel einige Fehler gemacht; sie hat die Innenpolitik der CSU überlassen; sie hat die Beleidigungen, die ihr Horst Seehofer zugefügt hat, einfach hingenommen. Sie hätte nach dem mehr als rüpelhaften Auftritt von Seehofer beim CSU-Parteitag im November 2015 die Fraktionsgemeinschaft aufkündigen und einen CDU-Landesverband für Bayern gründen sollen. In der Causa Maaßen hat sie sich, wie auch Andrea Nahles, von Seehofer vorführen lassen. Sie hat zugelassen, dass Seehofer die deutsche Politik auf ein Thema, die Flüchtlingspolitik, reduziert. Das hat die Wählerinnen und Wähler genervt. Wenn Seehofer jetzt die Ankündigung Merkels mit den Worten "Es ist schade, ich sage ausdrücklich, es ist schade", kommentiert, ist das reine Heuchelei.

Rüdiger Eisele, München

Pragmatisch und unprätentiös

Den angekündigten Verzicht auf den CDU-Bundesvorsitz dieser meiner Bundeskanzlerin nehme ich voller Respekt für und Stolz auf Angela Merkel zur Kenntnis. Möge ihr gelingen, was bislang keinem einzigen ihrer (männlichen) Vorgänger gelang, nämlich ein, im Rahmen des politisch Möglichen, geregelter, mithin würdiger Abschied von Partei- und Regierungsspitze. Auch wenn ich ihr bis 2021 von ganzem Herzen noch viel Schaffenskraft und Fortune wünsche, so blicke ich doch auch schon mit klammheimlicher Vorfreude auf die Zeit danach, wenn die teils hasserfüllten "Merkel muss weg"-Schreihälse (endlich) werden verstummen müssen, sich nicht wenige Deutsche nach ihrer ruhigen Hand zurücksehnen werden - und ihr eine Wertschätzung zuteilwerden dürfte, die ihrer würdig ist: ob ihres bemerkenswerten Aufstiegs als ostdeutsche Frau in höchste politische Ämter, ob ihres im besten Sinne pragmatischen, unprätentiösen und vor allem skandalfreien Regierungsstils oder ob ihres, zugegebenermaßen anspruchsvollen, gleichwohl alternativlosen Bemühens, sowohl die Bundesrepublik als auch die Christdemokratie mit der Globalisierung, einer individualisierten Gesellschaft, letztlich: dem 21. Jahrhundert Bekanntschaft schließen zu lassen.

Mathias Bethke, Magdeburg

Optimaler Zeitpunkt

Wer über einen so langen Zeitraum wie Angela Merkel in einem hohen politischen Amt aktiv ist, der kann so viel nicht falsch gemacht haben. In der gleichen Zeit hat die SPD zahlreiche Parteivorsitzende regelrecht verschlissen. Merkel hat für ihren Amtsverzicht einen optimalen Zeitpunkt gefunden, einen perfekten gibt es äußerst selten. Wenn schon nicht an Angela Merkel, so sollte sich die CSU doch ein Vorbild an höchster Stelle nehmen können. Papst Benedikt hatte auch den Mut zurückzutreten, als er spürte, dass weitere Reformen in der Kurie nicht umsetzbar sind.

Olaf Bergmann, Leipzig/Groitzsch

Gestaltende Kanzlerin?

Die Kommentare loben Angela Merkels Nervenstärke, die sie als Kanzlerin insbesondere in der Finanzkrise von 2008 gezeigt habe. Das erweckt den Eindruck, als seien zumindest einige ihrer sieben Vorgänger im Amt des Regierungschefs wahre Nervenbündel gewesen. Mir ist das nicht erinnerlich.

Dagegen liest man wenig über Leistungen, für die man eine gestaltende Kanzlerin der letzten 13 Jahre hätte loben können: dass sie unser Land mit Blick auf die Jahrhundertherausforderungen Globalisierung und Migration sturmfest gemacht hätte, dass sie die Probleme der Digitalisierung, der Altersvorsorge, der E-Mobilität, des Wohnungsbaus, der Pflege, der Steuer frühzeitig und beherzt angepackt hätte. Oder gibt es da nichts zu schreiben und zu rühmen?

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann, Berlin

Neuwahlen unvermeidlich

Ungeachtet der unbestreitbaren Tatsache, dass Merkel - anders als Kohl - einen würdevollen Abgang inszeniert hat, ist aber ihre Ansage, sie wolle die große Koalition noch bis zum Jahr 2021 leiten, nun beim besten Willen nicht ernst zu nehmen. Weder ihre eigene Partei noch gar die SPD würden eine solche Hängepartie mittragen. CDU und SPD müssen erkennen, dass das Wahlvolk die taktischen Erwägungen, Neuwahlen zu scheuen, weil dann der Parteienschwund noch stärker ausfällt, auf keinen Fall goutiert. Es führt deshalb an Neuwahlen nach dem CDU-Parteitag im Dezember 2018 kein Weg vorbei.

Sigurd Schmidt, Bad Homburg