16. November 2018 Maueröffnung Echte und falsche Helden

Ein Leser, der zu Zeiten des Mauerfalls ZDF-Korrespondent für Osteuropa war, berichtet über die Öffnung des Eisernen Vorhangs und stellt dabei auch etwas richtig.

"Der halbe Held" vom 9. November:

Dem Autor Georg Mascolo sei gedankt, dass er auf Harald Jäger und dessen einsames und entschlossenes Handeln als "Maueröffner" am 9. November 1989 aufmerksam macht. Jäger hat ungehorsam gegen Befehle der SED und der Staatssicherheit gehandelt und hat, obwohl selbst

Stasi-Offizier, Respekt und Ehre im vereinten Deutschland verdient.

Der Vergleich mit dem ungarischen Grenzoffizier Árpád Bella stimmt historisch jedoch nicht. Er hat den "Eisernen Vorhang" nicht geöffnet. Bella wurde von "oben", von Ungarns Reformer Staatsminister Imre Pozsgay gedeckt, es existierte sogar eine offizielle Genehmigung, dass es am Tag des offen geplanten Paneuropa-Picknicks einen improvisierten Grenzübergang geben sollte. Die ungarischen Reformer wollten mit der inszenierten "Grenzöffnung" die Reaktion Michail Gorbatschows testen. Man machte bei den DDR-Flüchtlingen sogar Reklame für das Picknick.

Noch wichtiger aber ist die Tatsache, dass es - entgegen der Schlagzeile im Bericht auf Seite Drei - am Tag des Picknicks, am 19. August, überhaupt keinen "Eisernen Vorhang" von Ungarn nach Österreich mehr gab. Den hatte Ministerpräsident Miklós Németh auf eigenes Risiko am 2. Mai 1989 abbauen lassen, ein Datum, das in Deutschland meist übergangen wird. Schon Österreichs Außenminister Mock und sein ungarischer Kollege Horn posierten auf einem häufig gezeigten Foto acht Wochen später, Ende Juni 1989, mit Bolzenschneidern an einer eilends nachgebauten Attrappe des "Eisernen Vorhangs". Das Original gab es nicht mehr. Der damalige SZ-Korrespondent Michael Frank und ich haben über den historischen Vorgang am 2. Mai ausführlich berichtet. Über hunderttausend DDR-Bürger, die das Durchschneiden des Stacheldrahtes im ZDF gesehen hatten, machten sich im Frühsommer 1989 auf den Weg nach Ungarn und warteten vor allem im "Flüchtlingslager" der deutschen und ungarischen Malteser auf Ausreise in den Westen. Und von dort folgten einige Hundert der Einladung zum Paneuropa-Picknick.

Joachim Jauer, Kirchberg im Wald, damals ZDF-Osteuropa-Korrespondent

Und Honecker?

Wer den Schießbefehlverantwortlichen Erich Honecker in der Zeit vom 7. bis 11. September 1987 in Bonn mit allen bundesrepublikanischen Ehren überhäufte, kann doch nicht ernsthaft heute demjenigen, der uns am 9. November 1989 von dem Schießbefehl befreite, Dank und Anerkennung verweigern.

Wolfgang-Joachim Pendzich, Hamburg