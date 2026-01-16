Zum Hauptinhalt springen

In eigener SacheFrauke Brosius-Gersdorf wird SZ-Kolumnistin

Verfassungsrechtlerin und künftig auch SZ-Kolumnistin: Frauke Brosius-Gersdorf.
Verfassungsrechtlerin und künftig auch SZ-Kolumnistin: Frauke Brosius-Gersdorf. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Die Potsdamer Verfassungsrechtlerin schreibt von Ende Februar an alle vier Wochen Kommentare zu Themen aus Politik und Recht.

Frauke Brosius-Gersdorf wird Kolumnistin der Süddeutschen Zeitung. Die Potsdamer Verfassungsrechtlerin wird vom 28. Februar an alle vier Wochen im Meinungsteil schreiben; sie wechselt sich dort mit der Schriftstellerin Nava Ebrahimi, dem Ex-Verfassungsrichter Peter Müller und dem Musikkabarettisten Hans Well ab. Brosius-Gersdorf sollte im Juli 2025 ans Bundesverfassungsgericht gewählt werden, zog ihre Kandidatur jedoch nach einem Koalitionskrach zurück. Nach den Worten von SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer ist es „ein echter Gewinn, dass unsere Leserinnen und Leser nun die anerkannte Wissenschaftlerin direkt lesen und sich selbst ein Bild machen können“.

