„Ohne Phone“ vom 31. Januar:

Zwang und Überwachung

Bezüglich Zwang und Überwachung zeigen wir gerne empört auf China. Indem Deutschland seinen Bürgerinnen und Bürgern Schritt für Schritt ihr analoges Leben nimmt und ihnen ein digitales aufzwingt, sind wir auf dem besten Weg dorthin.

Trudi Christof, Aßling

Digitalisierungswahn

Heribert Prantl beschreibt treffend, wie die Bürger im Digitalisierungswahn nur noch zum willfährigen Konsumenten degradiert werden. Die Onlineverfügbarkeit hat neben den Vorzügen leider auch viele negative Auswirkungen für diese. Wer nicht „up to date“ ist, wird schnell auch von der Teilhabe am gesellschaftlichen und auch demokratischen Leben ausgeschlossen. Die gewählten Volksvertreter suggerieren stereotyp, es müsse alles im öffentlichen Bereich digitalisiert sein, damit wir in einer Art von paradiesischen Zuständen leben könnten. Der Bürger wird – allerdings nicht nur von der Politik – gezwungen, sich ein Laptop und Handy anzuschaffen und sich einer Technik zu bedienen, die nicht jedermann versteht. Und das nicht nur einmal, nein, durch ständige Änderungen muss er sich in relativ kurzen Intervallen ein neues, ziemlich kostspieliges Gerät anschaffen. Reisen ohne Handy ist fast nicht mehr möglich, und es ist abzusehen, wann wir an unser Geld nur noch durch digitale Nutzung kommen können. Die Politik stellt uns in Aussicht, dass durch eine hundertprozentige Online-Verwaltung fast alle Probleme schnell und nachhaltig gelöst werden könnten. Was für ein Trugschluss. Heribert Prantl schreibt sehr treffend, dass wir ein „Recht auf ein analoges Leben haben“. Vielen Dank für diese zeitkritische Kolumne.

Hubert Klemenjak, Mindelheim

Altersdiskriminierung

Es muss ein Recht auf analoges Leben geben. Was derzeit passiert, nennt man Altersdiskriminierung. Dem alternden Menschen, speziell am Land, wird zunehmend das Leben erschwert. Apotheken und Banken schließen, sogar Bankomaten werden abgeschafft. Was bleibt bei eingeschränkter Mobilität und zunehmender Seh- und Merkschwäche? Fremde Hilfe, wenn überhaupt, die bezahlt werden muss, trotz kleiner Rente. Es hat nichts mit Demenz zu tun, wenn man sich zehnstellige Codes und neue Geheimzahlen nicht merken kann. Und wo bleibt der Schutz bei Pflegebedürftigkeit, kann man unbekannten Menschen seine Bankgeschäfte überlassen? Die Angst vor Kontrollverlust und Missbrauch ist nicht ganz unbegründet. Dem alternden Menschen wird durch die aufgezwungene Digitalisierung in vielen Bereichen die Selbstbestimmung genommen, und er wird zusätzlich sozial isoliert. Der Mensch muss Mensch bleiben, muss und soll mit Menschen reden können und dürfen und nicht mit personaleinsparenden Automaten und Telefonservice in stundenlanger Warteschleife!

Dr. med. Lena Bosch-Pförringer, Marquartstein

