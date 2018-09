14. September 2018, 18:58 Uhr Korrekturen War schon mal trockener

In "Der längste Sommer" stand, dass Donau, Elbe und Rhein dieses Jahr zeitweise so wenig Wasser führten wie nie zuvor. Das ist falsch.

In "Der längste Sommer" vom 12. September stand, dass Donau, Elbe und Rhein dieses Jahr zeitweise so wenig Wasser führten wie nie zuvor. Tatsächlich lagen die Messwerte heuer zwar weit unter dem langjährigen Mittelwert, in einzelnen Jahren wurden jedoch noch niedrigere Durchflüsse gemessen.