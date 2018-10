5. Oktober 2018, 18:58 Uhr Korrekturen Pakete von der Tram

In "Straßenbahn ohne Fahrer" vom 29./30. September auf Seite 67 hieß es, die Idee einer Straßenbahn zur Lieferung von Paketen, wie nun in Frankfurt/Main getestet, sei neu. Tatsächlich wurden bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter anderem in München Postsendungen per Trambahn transportiert.