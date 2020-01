"Tatort"-Zitat im Treppenhaus statt im Auto und "Störenfriede" in Leipzig statt in Frankfurt.

In "Lockdown" vom 25./26. Januar im Ressort Medien wird eine Szene beschrieben, in der die Münchner "Tatort"-Kommissare im Auto sind und Batic sagt: "Wir könnten jetzt auch einfach so sitzen bleiben." Tatsächlich fällt der Satz aber in einer Szene im Treppenhaus und kommt von Leitmayr.

In "Gestörtes Verhältnis zur Meinungsfreiheit" vom 24. Januar im Ressort Feuilleton und in "Vize für Bauakademie" vom 29. Januar auf Seite 11 stand, Florian Pronold, der designierte Direktor der Berliner Bauakademie, habe Unterlassungsklagen gegen verschiedene Medien und einen Abgeordneten der AfD angestrengt. Tatsächlich ließ er sie lediglich zur Abgabe von Unterlassungserklärungen auffordern.

Entgegen unserer Ausstellungsvorschau am 30. Januar auf Seite 14, wird die Ausstellung "Störenfriede" im Deutschen Buch- und Schriftmuseum Leipzig gezeigt. Dieses Ausstellungshaus befindet sich nicht in Frankfurt, wie irrtümlich angegeben.