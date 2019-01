11. Januar 2019, 18:48 Uhr Korrekturen Offene Gesellschaft

Im Aufruf zur Demonstration "unteilbar" wurden nicht "offene Grenzen für alle" gefordert. Und die Stahlfachwerkstützen des Grandfey-Eisenbahnviadukts in der Schweiz wurden nicht mit Spannbeton ummantelt.

In "Von Bahnen und Bergen" vom 5./6. Januar im Mobilen Leben hieß es, die Stahlfachwerkstützen des Grandfey-Eisenbahnviadukts in der Schweiz seien nachträglich mit Spannbeton ummantelt worden. Tatsächlich handelt es sich um Stahlbeton.

In "Funken und Brandmauern" über die Bundestagsfraktion der Linkspartei im Ressort Innenpolitik vom 10. Januar wurde über die Kritik der Fraktionschefin Sahra Wagenknecht an der Demonstration "unteilbar" berichtet, die am 13. Oktober 2018 in Berlin stattfand. Im Text stand irrtümlich, dass im Aufruf zu dieser Demonstration "offene Grenzen für alle" gefordert worden seien. Tatsächlich sprachen sich die Initiatoren im Aufruf für eine "offene und freie Gesellschaft" sowie das Recht auf Schutz und Asyl aus und forderten: "Solidarität kennt keine Grenzen!"