In "Auf Leos Spuren" vom 21./22. September im Ressort Wirtschaft wurde Fred Kogel als Erfinder der ZDF-Unterhaltungssendung "Wetten, dass ...?" genannt. Das ist falsch. Erfunden hatte die Sendung Frank Elstner Anfang der 80er-Jahre.

In "Valery Gergiev in München " vom 21./22. September im Ressort Feuilleton stand, dass die Familie Wagner an Weihnachten 1879 in Tribschen der Erstaufführung des Siegfried-Idylls lauschte. Das Siegfried-Idyll erklang schon 1870 erstmals in Tribschen.