30. November 2018, 18:54 Uhr Korrekturen Erstmals Kriegsrecht

In der Überschrift "Die Ukraine verhängt wieder Kriegsrecht" vom 27. November war das "wieder" falsch. Das Kriegsrecht dort gilt erstmals.

Die Überschrift "Die Ukraine verhängt wieder Kriegsrecht" in einer Teilauflage vom 27. November war irreführend. Auch wenn nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 und im Konflikt in der Ostukraine de facto Krieg in der Ukraine stattfand, wurde kein Kriegsrecht verhängt. "Wieder" war also falsch, erst seit dem 28. November gilt in Teilen des Landes erstmals das Kriegsrecht.