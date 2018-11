16. November 2018, 18:44 Uhr Korrekturen Ein Jahr später

Der Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul fand nicht 2016, sondern am 31. Mai 2017 statt.

In "Hilferuf aus Masar-i-Scharif" vom 15. November im Ressort Politik war auch die Rede vom Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul. Dieser fand aber nicht 2016, sondern am 31. Mai 2017 statt.