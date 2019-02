15. Februar 2019, 18:44 Uhr Korrekturen Die Sache mit Huawei

Vodafone beabsichtigt, vorläufig keine Technologie des chinesischen Anbieters mehr in seinem Kernnetz zu verwenden. Und: Der Film Shadow Play läuft in der Berlinale in der Reihe Panorama, nicht in der Sektion Generation wie behauptet.

In "Jagd nach dem Drachensiegel" vom 13. Februar im Ressort Feuilleton heißt es irrtümlich, der chinesische Film The Shadow Play würde in der Berlinale-Sektion Generation laufen. Das ist falsch. Der Film läuft in der Reihe Panorama.

In "Wir sind aufgewacht" vom 11. Februar, dem Thema des Tages, hieß es, Vodafone habe erklärt, weitgehend auf chinesische Technik zu verzichten. Richtig ist, dass Vodafone beabsichtigt, vorläufig keine Huawei-Technologie mehr im Kernnetz einzusetzen.