22. Februar 2019, 18:45 Uhr Korrekturen Bei weitem nicht alles Bio

Nur rund fünf Prozent beträgt der Anteil an Bio-Lebensmitteln im deutschen Markt.

 In "Der große Selbstbetrug" vom 19. Februar im Ressort Wirtschaft stand, der Anteil von Bio-Produkten am Lebensmittelmarkt in Deutschland liege "bei gerade mal zehn Prozent". Tatsächlich waren es vergangenes Jahr 5,28 Prozent.

 In "Beinah ein Briefroman" vom 21. Februar im Ressort Feuilleton steht, die Rolle des flamboyanten Jack spiele der Schauspieler Rupert E. Grant - tatsächlich heißt er Richard. E. Grant.

 In "Stolz der Grande Nation" vom 21. Februar im Ressort Reise steht, dass Saint-Nazaire an der Gironde-Mündung liege. Die Stadt liegt an der Loire-Mündung.