In "Hanseatisches Alles-oder-nichts" vom 2. Januar im Ressort Politik ist das Alter des Ersten Bürgermeisters Hamburgs, Peter Tschentscher, mit 46 Jahren angegeben. Tatsächlich ist Tschentscher 53 Jahre alt.

In "Sie haben weggeschaut" vom 2. Januar im Ressort Medien hieß es, ein für ein umstrittenes Satirelied zuständiger WDR-Mitarbeiter werde im Netz bedroht. Es handelt sich jedoch um einen Kollegen, der wegen eines Tweets angefeindet wird.

Anders als in der Beschreibung einer Infografik im Buch Zwei zu "Unser täglich Brot" vom 28./29. Dezember erläutert, werden 30 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche nicht allein in Deutschland, sondern im In- und Ausland genutzt, um Lebensmittel herzustellen, die in Deutschland verzehrt werden.

In der Bildunterschrift zu "Mit der Bitte um Verständnis" vom 24./25./26. Dezember im Ressort Politik wurden die abgebildeten Kühe als "Fleckvieh" bezeichnet. Fleckvieh ist der Name einer Rinderrasse. Die Kühe auf dem Bild waren Holstein-Rinder.