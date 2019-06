7. Juni 2019, 18:53 Uhr Korrektur Für Fußballfans

In der Grafik ,,Duales System" vom 29./30. Mai im Ressort Sport über deutsche Städte mit zwei gleichzeitig in der Fußball-Bundesliga vertretenen Klubs fehlte die Stadt Bochum. Aus dieser sind ebenfalls drei Spielzeiten lang (1990/91 bis 1992/93) zwei Teams in der höchsten Spielklasse vertreten gewesen: der VfL Bochum, heute in der zweiten Bundesliga, sowie die SG Wattenscheid 09, aktuell in der Regionalliga West.