25. Januar 2019, 18:47 Uhr Klima Die Erwachsenen sollten nachsitzen

Auch an diesem Freitag sind Tausende Schüler auf die Straße gegangen, um für eine nachhaltige Klimapolitik zu streiken. Leserinnen und Leser verstehen ihre Anliegen und verteidigen ihr unentschuldigtes Fehlen im Unterricht - für höhere Ziele.

Gemeinsam handeln

Der Demonstration der Schüler für besseren Klimaschutz gehört meine volle Unterstützung. Wir alle, Erwachsene, Jugendliche, Politiker, müssen endlich besonnener für unsere Zukunft handeln. Unsere "erwachsenen" Volksvertreter versagen auf diesem Gebiet: Zum Beispiel wird ein Abkommen in Paris unterzeichnet, und zu Hause begräbt die Regierung die Ziele schnell wieder, die CSU kämpft erfolgreich gegen die Energiewende, bayerische Verkehrsminister fördern seit Jahren die betrügerische Autolobby zu Lasten der Bahn usw. Aber auch die Jugendlichen sollten ihre Aktion glaubwürdiger gestalten: Demonstriert in eurer Freizeit statt während des Unterrichts (denn in der Schule lernt man auch sinnvolle Dinge für die Zukunft), zum Beispiel am Samstag; geht sorgfältiger mit dem Energieverbrauch um; fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad in die Schule; überdenkt mit euren Eltern die nächsten Freizeitvergnügen (Skikurse, Flugreisen)!

Peter Wonka, Marktoberdorf

Gefahr der Instrumentalisierung

Dass sich junge Menschen politisch engagieren und dafür auch auf die Straße gehen, ist wünschenswert und notwendig. Dass sie dafür die Schule schwänzen, ist ein No-Go. Zum einen ist es der Gegenstand des Protestes: Sollten sie demnächst die Schule schwänzen können, um gegen rechts, links oder sonst irgendwas zu demonstrieren? Der Applaus und das Verständnis interessierter Kreise wäre ihnen, wie bei dieser Demonstration, sicher. Zum anderen ist es das konkrete Thema. Für welches Klima demonstrieren die Schüler eigentlich? Gegen das Klima vor 300 Jahren, als in Mitteleuropa die kleine Eiszeit herrschte und die Ostsee zufror? Oder vielleicht das Klima zu Zeiten der Römer, als die Alpen weitgehend gletscherfrei waren und dort, wo heute Gletscher sind, Wälder standen? Man könnte auch für das Klima vor 5000 Jahren demonstrieren, als die Sahara grün war und es dort Pflanzen, Tiere und Menschen gab. Noch weiter zurück wäre auch eine Möglichkeit, als Europa von einem Eispanzer bedeckt war.

In der Schule sollte Wissen vermittelt und junge Menschen sollten zu kritischem Denken erzogen werden. Dies sind Voraussetzungen dafür, dass man nicht für politische Zwecke instrumentalisiert und manipuliert werden kann. Deshalb ist das Schwänzen ein No-Go.

Udo Engelhardt, Baldham

Ziel bereits erreicht

Beim Schülerstreik für ein besseres Klima konnte es realistischerweise nicht um ein Durchsetzen gehen, sondern um Aufmerksamkeit. Und dieses Ziel haben die um die Zukunft zu Recht besorgten jungen Leute durch ihr demonstratives Schulschwänzen mithilfe der Medien optimal erreicht. Daher brauchen sie fürs Erste keine weiteren Streikaktionen anzukündigen. Zielführender ist es, wenn sie jetzt bei Bekannten und vor allem bei ihren Eltern darauf einwirken, dass diese zugunsten besserer Luft aufs Rauchen verzichten oder es einschränken, keine Silvesterfeuerwerke veranstalten, keine Kreuzfahrten buchen, nicht das Auto mit den höchsten Emissionen kaufen. Eine konkrete Agenda, wirksamer als Schulschwänzen, mit dem sie ihre wohlmeinenden Lehrer in pädagogische Schwierigkeiten bringen.

Peter Maicher, Zorneding

Belehrung der Unbelehrbaren

Die Politiker, die diese Umweltmisere zu verantworten haben, müssen zum Nachhilfeunterricht erscheinen. Die Belehrung erfolgt dann durch die SchülerInnen, die den Mut und die Unerschrockenheit gezeigt haben, den Skandal ans Licht zu bringen.

Rüdiger C. Bergmann, Augsburg

Auge zudrücken

Wenn Jugendliche auch mal für das Klima demonstrieren gehen, statt in den Unterricht, dann sollte man/frau sie ungestraft demonstrieren lassen; dann sollte auch die Schulleitung mal ein Auge zudrücken können. Da sage noch einer, dass die Jugend nur "onlinefixiert" ist!

Klaus P. Jaworek, Büchenbach

Gemeinsame Konzepte

Wenn wir Erwachsenen nicht wollen, dass unsere Kinder während der Unterrichtszeiten für eine Welt demonstrieren, die auch für sie in Zukunft noch lebenswert ist, warum gehen wir dann nicht zu ihnen in die Schulen? Und entwickeln mit ihnen Konzepte für eine lebenswerte Zukunft? Entwürfe und Handlungskonzepte für umweltgerecht aufgestellte Schulen, Kommunen und Landkreise? Warum tun wir uns nicht mit ihnen zusammen und wecken zusammen mit ihnen in unserer Gesellschaft das Bewusstsein, dass unsere Art zu wirtschaften und zu konsumieren außer uns nur Verlierer erzeugt? In Armut dahinsiechende Menschen in den Ländern, die uns billigste Produkte und Rohstoffe liefern? Und eine sterbende Umwelt? Und warum machen wir uns nicht gemeinsam klar, dass vegetarisch und vegan zu leben, biologische und fair gehandelte Lebensmittel zu kaufen und eine Partei zu wählen, die ein Grün in ihrem Namen trägt, nur unser schlechtes Gewissen beruhigt, nicht aber die Welt rettet? Solange wir es zulassen, dass der Profit die Verelendung von Menschen und den Tod der Umwelt rechtfertigt, und wir nicht gemeinsam dagegen handeln?

Josef Gegenfurtner, Schwabmünchen

Sündenbock Schule

Ein Teil der Schülerschaft streikt für die Durchsetzung der Klimaziele und die damit verknüpfte gute und gerechte Zukunft. Das ist grundsätzlich ihr gutes Recht und demokratische Praxis. Erstaunlich ist, wie sehr es die Redaktionen der Zeitungen landauf und landab dabei beschäftigt, wie die Schulen oder Schulleiter auf den Streik reagieren: Wird es Sanktionen geben? Wie wird die Bestrafung der Schüler und Schülerinnen aussehen? Ist das fair, wo doch für einen so guten Zweck gestreikt wird? Hier offenbart sich die Scheinheiligkeit der Elterngeneration. Man macht die Schule zum Thema, notfalls zum Buhmann, anstatt sich selbst gegenüber dem Streikthema zu positionieren: Warum gibt es in Deutschland kein durchgehendes Tempolimit auf Autobahnen? Warum kaufen die Eltern den SUV und nicht das sparsamere Auto? Wohin geht die nächste Fernreise?

Für die Schulen sind der Streik kein Problem. Hier gibt es klare Rechtsvorschriften. Und an diese hat sich eine Schule zu halten. Wer während der Unterrichtszeit nicht da ist und nicht entschuldigt werden kann, der fehlt unentschuldigt. Wer unentschuldigt eine Klassenarbeit versäumt, dem muss der Lehrer eine Sechs geben. Da gibt es keinen Spielraum. Und ich glaube, das ist den jungen Menschen, die hier protestieren, auch so bekannt wie gleichgültig. Sie haben ein wichtigeres Ziel vor Augen. Es geht um ihre Zukunft. Und die ist nicht in Gefahr durch eine schlechte Zensur oder einen Eintrag in Klassenbuch. Umweltbildung und Erziehung zum nachhaltigen Handeln sind Lernziele in der Schule. Welche Konsequenzen die Schülerschaft daraus zieht, obliegt eben nicht den Lehrern, die sich auch nicht wohlfeil mit den Schüler verbrüdern sollten. Es sind nun mal die Eltern und Lehrer, die diese schmutzige Welt mit zu verantworten haben. Sobald ein Schüler auf einer Demonstration zu Schaden kommen sollte, werden ebendiese Menschen, die der Schule Empathielosigkeit oder Bürokratismus unterstellen, beklagen, dass dies nie hätte passieren können, wenn die Schulen die Schulpflicht und damit auch die Absicherung durch die Unfallversicherung durchgesetzt hätten. Ich finde, die Schüler und Schülerinnen haben ehrlichere Antworten verdient. Notfalls auch die, dass wir Alten das alles putzig finden, aber nicht ein Jota von unserem umweltschädlichen Verhalten abrücken werden. Das ist Thema des Streiks und nicht die Schule.

Thomas Müller-Teufel, Durbach

Wer darf es ausbaden?

Wer holt an einem extra Nachmittag den verpassten Vormittag nach und diskutiert über politische Protestformen und Klimaschutz? Nicht "die Schulen", sondern Lehrkräfte, die ja scheinbar ohnehin nachmittags nichts Besseres zu tun haben. Zur Erinnerung: Das G 8 ist/war deshalb so böse, weil die Schülerinnen und Schüler - sogar demonstrierende - so viel Nachmittagsunterricht haben. Wer hält den wohl? Und wenn die Schülerinnen und Schüler es nun wirklich Greta Thunberg gleichtun wollen: Wie viele Wochen oder Monate allwöchentliche Vormittagsnachholerei trägt das Diskussionsthema politische Protestformen? Zudem sehe ich nicht, wie dabei entstandene Stofflücken in zum Beispiel einer Fremdsprache oder Mathematik geschlossen werden können, wenn tatsächlich längerfristig ein Tag der Schulwoche zum Demonstrieren genutzt wird. Und irgendwann ist halt doch Abitur.

Reiner Schmitt, München