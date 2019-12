Zu "Das Streiflicht" am 21./22. Dezember:

Wunderbare Tondenkmale

Was muss der Autor des Streiflichts unter dem Diktat der Blockflöte an grausamen Höllenqualen durchlitten haben! Dass das unschuldige Holzblasinstrument gar im Ruf eines "Folterinstruments" steht, kann nur auf massive Traumata zurückgehen, die er im Rahmen seiner musikalischen Früherziehung wohl erlebt hat. Die drohende Weihnachtszeit fordert ja landauf, landab wieder zum Missbrauch des geschmähten Instruments heraus. Und wie bitte sollte dann das "echte Instrument unterm Baum" beschaffen sein?

Dabei nimmt das "hohle Hölzchen" schon seit der Barockzeit den Rang eines vollwertigen und ernst zu nehmenden Instruments ein. Mit gleichem Recht könnte man auch Oboe, Klarinette und Fagott als hohle Hölzer veralbern. Und hat nicht der große Johann Sebastian Bach mit seinem vierten Brandenburgischen Konzert den beiden obligaten Blockflöten ein wunderbares Tondenkmal gesetzt? Oder mit dem zweiten Konzert, wo die Blockflöte mit der hohen Trompete zu konkurrieren hat? Oder was ist mit Vivaldis herrlichen Concerti per Flautino und Händels Sonaten für den Flauto dolce? Zugegeben, glamouröse Geigerinnen oder forsch zupackende Tastenlöwen machen sich auf dem CD-Cover viel besser und treffen eher den Geschmack des durchschnittlichen Konzertpublikums. Dabei kann auch die Blockflöte auf prominente Interpreten verweisen wie etwa Frans Brüggen, Hans-Martin Linde oder aktuell Dorothee Oberlinger. Gerade bei den zahlreichen Ensembles, die sich dem Originalklang verschrieben haben, werden jetzt wieder die Blockflöte und die alte Traversflöte häufig eingesetzt. Und der zitierte Alte Fritz? Er folgte dem Geschmack der Zeit und seinem legendären Lehrer Johann Joachim Quantz und ließ sich auf der Traversiere ausbilden, etwa auch ein hohles Hölzchen? Übrigens: Gute Flötisten beherrschen neben der Querflöte meist auch das virtuose Spiel auf der Blockflöte.

Dr. Volker Witt, Puchheim

Musik vom Feinsten

Soll wohl witzig sein, was da zur Blockflöte geschrieben worden ist. Soll wohl auch alle trösten, die vorweihnachtlich Anfänger auf der Blockflöte ertragen müssen und es selbst nie über dieses Stadium hinaus geschafft haben. Aber die Asse, sie heißen Frans Brüggen, Stefan Temmingh, Nadja Schubert, um nur einige zu nennen, bei denen man Blockflötenmusik vom Feinsten hören kann. Hört es euch an und schreibt nicht so einen Unsinn. Schon die Hirten vor vielen Tausend Jahren haben Flöten gespielt, und Flötenmusik wird auch weiter Furore machen, trotz dieses Streiflichts.

Ursula Dielmann, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Kleine Flötenkunde

Natürlich weiß ich, dass das Streiflicht mit einem Augenzwinkern geschrieben ist. Dennoch, die Blockflöte ist zu schlecht weggekommen. Das Instrument kann doch nichts dafür, dass es von zahlreichen Eltern und Musiklehrern missbraucht wurde und wird. Daher habe ich eine kleine Flötenkunde verfasst:

Erstens ist die Blockflöte sehr wohl ein "echtes" Instrument. Nur weil so viele Spielzeugflöten auf dem Markt sind und viele Eltern denken, eine Plastikflöte ist ein preiswerter Einstieg, heißt das noch lange nicht, dass es keine " echten" Blockflöten gibt. Diese kann man durchaus verwenden, um anspruchsvolle Musik zu erzeugen. Das Repertoire besteht hauptsächlich aus Kompositionen der Renaissance und des Barock, und ist sehr virtuos - etwas für Liebhaber alter Musik. Ich würde meinem Blockflöte lernenden Kind eine der Aufnahmen mit ebensolcher Musik unter den Baum legen. Entweder mag es die Musik - dann übt es fleißig weiter - oder es findet die Musik uncool und wechselt zu einem anderen Instrument. Zweitens gibt es neben der als Einstiegsmodell beliebten Sopranflöte auch große Blockflöten (Tenor- und Bassflöte), bei deren Spiel man seine Arme ähnlich wie bei einer Klarinette hält, und sehr kleine (Sopranino- und Garklein-)Flötlein, deren Spiel etwas Witziges an sich hat. Die meiste Musik wurde allerdings für die Altflöte geschrieben. Drittens spielte Friedrich der Große Querflöte, nicht Blockflöte. Viertens gibt es den begabten und charmanten Blockflötisten der Gegenwart. Da man die Blockflöte allerdings nicht als massentaugliches Softpopinstrument für weichgespülte Klassik missbraucht (im Bereich der Flöten ist das eher die Aufgabe der Panflöte), ist Blockflötist Maurice Steger nicht so präsent in den Medien wie andere Leute der Klassikbranche.

Kati Wichler, Roßdorf/Rhön

Unfähige Lehrer

Ein wenig Spott über missratene Flötentöne in der Weihnachtszeit mag ja angebracht sein, aber von "Folterinstrument" und "Demütigung" zu sprechen lässt allenfalls auf traumatische Erlebnisse in der frühen Kindheit schließen, die auf unfähige Lehrer zurückgehen dürften. Der Verfasser hat offenbar wenig Ahnung von Musik und noch nie ein gutes Flötenkonzert gehört. Gegen Frust bei der Suche nach "Wunderkindern" oder "Teufelsflötern" helfen viele wunderbare CDs.

Dr. Stefan Zimmer, Sankt Augustin

O heiliger Zorn!

Als studierte Blockflötistin bekomme ich bei so einem unter der Gürtellinie agierenden Artikel meinen heiligen Zorn! Als Erstes ist die Blockflöte, über die der Autor schreibt, die Sopran-Blockflöte. Die Blockflöten-Familie besteht aber aus Dutzenden Instrumenten in höchst unterschiedlichen Größen. Von zirka 16 Zentimenter bis zwei Meter und darüber variiert das. Es ist eines der ältesten Instrumente überhaupt. Und die Behauptung, es gäbe keine David Garretts, Lang Langs und Anne-Sophie Mutters? Natürlich gibt es die. Allerdings gehört die Blockflöte in erster Linie der "Alten-Musik-Szene" an und die ist nicht ganz so omnipräsent wie die übrige klassische Musikszene.

Die Blockflöte ist und war immer ein "richtiges" Instrument. Man hätte sich darüber informieren können, an wie vielen deutschen Musikhochschulen man Blockflöte studieren kann. Oder sich die CDs, die es zur Genüge gibt, anhören. Zu erwähnen wären auch die "Blockflötenfesttage in Stockstadt am Rhein", wo sich jährlich Hunderte Profis und Laien treffen zu Konzerten und zum Ausprobieren von hochkarätigen Instrumenten, die von Spezialisten handgebaut werden und oft mehrere Tausend Euro kosten. Warum regt mich das so auf? Es geht um meine Schüler. Um die vielen Kinder, die sich freuen, Musik zu machen, sich Mühe geben - ja sich manchmal plagen. Die durch so einen Artikel auch noch suggeriert bekommen, sie würden kein "echtes" Instrument spielen. So als ob Geige, Klavier, oder was auch immer, vom ersten Ton an himmlische Töne ohne eigenes Zutun produzieren würden.

Margret Schlör, München

Bitte nicht lachen

Warum immer auf die Kleinen? Dem Verfasser empfehle ich, sich die Blockflöten-Konzerte von Vivaldi, die Bach-Kantate 106 oder Charpentiers "Messe de Minuit pour Noel" anzuhören, dann wird er bestimmt verstehen, wieso man das kleine Instrument "Flauto dolce" nennt. Und das quietschende Spiel eines Geigen-Anfängers ist genauso wenig anmutig wie das eines Trompeten- oder Blockflötenschülers. Es braucht eben Jahre der Übung und Ausdauer, bis man es auf seinem Instrument zur "Perfektion" eines Frans Brüggen, Maurice Steger oder einer Michala Petri bringt, um nur einige Blockflöten-Virtuosen zu nennen. Und lachen sollte man auf keinen Fall, wenn Kinder Fehler machen.

Matthias Hartmann, Heidelberg