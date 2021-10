Reihengaragen, Tiefgaragen oder Carports: Wer sein Geld in Garagen stecken möchte, hat die Qual der Wahl. In ländlichen Regionen kann man schon mit 5000 Euro mitmischen.

Von Eike Schulze

Fast jeder denkt bei der Vermietung zuerst an Wohnungen, doch eine Investition in Garagen oder Stellplätze könnte eine sehr gute Alternative sein. Die Instandhaltungskosten sind ziemlich gering, es kann kaum etwas - bis auf das Garagentor oder Glühbirnen - kaputtgehen, und Garagen unterliegen nicht dem strengen Kündigungsschutz wie Wohnungen. Diese Art der Immobilien eignet sich gut für Personen, die gerne etwas vom Immobiliengeschäft abhaben wollen, aber die großen Investitionen in Eigentumswohnungen scheuen. Gerade die zunehmende Reduktion von Innenstadtparkplätzen spielt Eigentümern in die Karten.