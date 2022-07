Markisen, Ventilatoren, Lüften: Was hilft wirklich, damit das Haus oder die Wohnung während einer Hitzewelle nicht zur Sauna wird? Und worauf kommt es bei der Dämmung an? Die wichtigsten Tipps.

Von Francesca Polistina

Dieses Jahr kam die erste Hitzewarnung schon Mitte Juni, viel zu früh. Fast überall stiegen die Temperaturen auf mehr als 30 Grad. Alles, was darüber liegt, empfinden die Deutschen einer Yougov-Umfrage zufolge als zu heiß, optimal seien 23 Grad. Doch nach den Wünschen der Menschen wird sich der Sommer wohl nicht richten, bald könnten es sogar an die 40 Grad warm werden. Aus vielen Wohnungen (insbesondere im Dachgeschoss) werden dann wieder Saunas, in denen es sich nicht lange aushalten lässt. Was also tun, um die eigenen vier Wände kühl zu halten?