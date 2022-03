Wie man in Zukunft heizen sollte

Wann beginnt die Energiewende in Deutschland? 70 Prozent aller Heizungen, die 2021 neu installiert wurden, werden mit Erdgas befeuert.

Die Bundesregierung will von 2025 an nur noch neue Heizungen zulassen, die mit erneuerbaren Energien arbeiten. Was bedeutet das für Hausbauer? Und für wen lohnt sich eine Wärmepumpe?